EXPRESIONES abordó a Pablo Ruales y entre otras cosas, el productor audiovisual habló en su manifiesto (Tengo que decirlo) del estudio que ha montado en homenaje a su hermano Efraín y el espectáculo que alista junto a grupo de actores para el 7 de octubre en el que interpretará a El Taita en el Fedenador.

1 “No me asusta actuar, para mí es un homenaje a mi hermano. Estamos alistando El Chow Disnei 2 y me he sentido cómodo en la lectura del guion. Me atrae mucho la comedia, el lenguaje es muy dinámico”.

2 “La productora de la que estoy a cargo (Pulpor) nació con las ideas y videos de Efraín. Todo su esfuerzo, trabajo, dedicación e inversión debían continuar, no podía cruzarme de brazos. El estudio lleva su nombre y alistamos su lanzamiento”.

3 “Nunca igualaré a mi hermano, ni lo intento, es una vara muy alta, pero sí quiero dejar en alto su nombre. Sus canales digitales los alimentamos continuamente. Álex Vizuete colabora en algunos sketches”.

4 “En cada decisión que tomo, primero pienso en Efraín y la manera en que él lo habría hecho. Siempre está presente en cada cosa que hago. Lo he soñado varias noches, es algo muy fuerte, me levanto llorando, pero finalmente es algo bonito”.

Pablo alista el lanzamiento de un estudio de grabación que llevará el nombre de su fallecido hermano. Gerardo Menoscal

5 “En los sueños él me habla, le digo que lo extraño y lo abrazo. Él hace lo mismo. Quiero estar más tiempo soñando, pero me levanto”.

6 “No he descuidado mis otros negocios, como el de transporte y la tienda de ropa que maneja mi esposa”.

7 “Yo siempre me parecí físicamente a Efraín, pero ahora me parezco más. Me di cuenta ahora, al probarme la ropa para esta producción. Él me decía ‘sietemesino’ y nos confundíamos cuando nos enviábamos notas de voz, no sabíamos quién había dicho equis cosa”.

8 “A raíz de la muerte de mi papá, desarrollé episodios de ansiedad que nunca antes había experimentado, igual que el miedo a morir o de alguna enfermedad. Pero ahí estaba mi hermano para quitármelo diciendo que ‘la vida se trata de amor, no de muerte’, de dejar buenos recuerdos en la gente. De él me quedo con su disciplina, visión, claridad y persistencia”.

9 “Estamos en un mundo en el que a la gente le cuesta ser buena y empática. Lo ves en las redes sociales, un mundo tan brutal”.

10 “Nos sentimos muy emocionados de ver a Alejandra (Jaramillo) en Siéntese quien pueda. Mantenemos una amistad muy cercana, fuimos casi los primeros en enterarnos de que ella estaba dentro del reality, pero le guardamos el secreto. Merece ser feliz. Mi mamá también está contenta. Verla luchar por sus sueños y que los consiga nos hace tan bien”.

EL CHOW DISNEI 2

“Este show se creó hace mucho tiempo. Mi hermano (Efraín) iba a ser parte de él. Iba a interpretar al Taitita. Era la continuación del espectáculo en el que originalmente actuó David Reinoso, pero llegó la pandemia y luego lo que es de conocimiento público (la muerte del expresentador de En contacto)”, dice Pablo Ruales acerca de la comedia que se presentará del 7 al 9 de octubre en el Teatro Fedenador.

El Chow Disney 2 se estrenará el 7 de octubre en el Teatro Fedenador. Cortesía

Recuerda que el empresario que los contrató (Francisco Martínez) había anticipado un pago del 50 % y luego del trágico suceso, para devengar el pago, Pablo y su productora trabajaron para él en diversos proyectos. Este año se retoma El Chow Disnei 2, en homenaje a Efraín Ruales, en el que Pablo no solo es el anfitrión sino que también da vida al Taita. En la historia, escrita por Eddy González y producida por Pablo Mario Ansaldo, participan La Vecina, Rashid Tanús, Katty García, Emerson Morocho y Gino Freire.

EL NÚMERO 27

“Tiene para mí un sinfín de emociones. El 27 de mayo es el cumpleaños de mi hijo Matías y también el mío. Ese día también nació el esposo de mi suegra. El 27 de abril cumple años mi hermano mayor, el 27 de enero ocurrió el lamentable hecho (muerte de Efraín) y el 27 de julio le dieron los papeles a Alejandra (Jaramillo) al recibir su visa de trabajo. Por cierto, el 27 de enero de este año murió su abuelita”.