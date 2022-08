Martina Vera Pérez puede resultar un nuevo rostro para la televisión nacional, pues gran parte de su carrera profesional la ha hecho en Argentina. De regreso a su país, la comunicadora quiteña quiso adentrarse en sus raíces copresentando y dirigiendo Te veo Ecuador, que se transmite de lunes a viernes por la pantalla de Teleamazonas, a las 18:00.

EXPRESIONES quiso saber un poco más de ella y, por eso, la invitó a que respondiera El Cuestionario.

¿Qué historia me contaría en este momento?

Depende, ¿quisieras oír una historia de mi programa o una mía?

La que se le venga primero a la mente.

Te contaría que yo me vine acá con un equipo de Argentina y en ese equipo está mi pareja. Al día siguiente de salir Te veo Ecuador, murió su abuelito. Él estaba muy delicado, por eso la decisión de mi novio de venirse al país fue muy difícil. Aguantaba y aguantaba y preguntaba la fecha del estreno, hasta que nos vio el 22 de agosto. Luego se fue a dormir y no despertó más.

¿Cuál es su última noticia?

Hay tantas, pero te diría que la más importante para mí en este momento es la otra cara de la inseguridad. Hablamos mucho de la delincuencia y la violencia, pero poco sobre los efectos que tiene en la vida cotidiana de las personas.

¿Qué cosas para usted ya son historia?

Para mí nada es historia, todo lo que pasó en algún momento se mantiene vivo y está presente. La historia es lo que nos define hoy como personas. Esa frase de ‘quedó en el pasado’, para mí no existe.

¿Cómo mostrar Ecuador de una manera distinta?

Primero, construyendo un relato diferente de lo que somos como país, porque mucho hablamos de los hechos, de los datos y la información, pero no de la gente; falta ponerse en la piel de las personas, hay que acompañarlas. Mostrar también la diversidad y pluralidad de voces de todo el país, porque somos más que Quito y Guayaquil, gente guerrera, emprendedora, luchadora y creativa.

Martina Vera es fanática de la música de Tini y también lectora consumada. Adrian Anton

¿Qué le dice el user @canelacobo en Instagram?

Canela Cobo (su hermana) es la persona más importante de mi vida. Es todo.

¿Y Argentina?

Yo estoy enamorada de Argentina, es uno de mis países favoritos. Un lugar donde aprendí a ser libre (sus ojos se humedecen).

¿La veo emocionada?

Sí, porque tocas un país en el que me definí como persona independiente, no como la hija o la nieta de.... Me definí como Martina y no tuve miedo de salir a explorar el mundo.

¿Qué se puede ver en Martina a primera vista?

La pasión por mi profesión, me sale por los poros.

¿Su último sueño cumplido?

Te veo Ecuador.

¿Y el que está por cumplir?

Ayudar a la gente a entender que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

¿Se ha topado con gente cuentera?

Claro.

¿Y ya no come cuento?

Mal haría en decirte que no (sonríe), a veces caigo porque soy muy sensible. Soy cuidadosa, no infalible.

Entre los rasgos principales de su carácter están la determinación, la sensibilidad y el perfeccionismo. Adrian Anton

¿Un libro para perderse?

Los pilares de la tierra, de Ken Follett.

¿Un libro para encontrarse?

Cuando todo se derrumba, de Pema Chödrön.

¿Qué le molesta?

La intolerancia, la vehemencia, la injusticia, la holgazanería, lo fácil, el silencio de la gente y que agache la cabeza.

¿Qué la inquieta?

Todo.

¿Qué la hace llorar?

Todo, soy muy llorona, lo hago por Argentina, mi hermana, mis abuelos, mi mamá... También por aquel niño que no es bien tratado o el anciano que no tiene una vejez decente.

¿Y por qué suspira?

Yo vivo suspirando.

¿Qué la enamora?

Mi profesión, mi pareja, los niños y los viejitos.

¿Con quién charlaría horas de horas?

Con Barack Obama.

¿Qué dice su rostro?

Muchas ganas de cambiar el statu quo.

¿A quién dejaría hablar sin interrumpir?

A mi hermana.

¿Y a quién sí?

Al resto del mundo. Soy una malcriada.

¿A qué comunicador o comunicadora le lanzaría flores?

A Dayanna (Monroy), se las merece todas, es mi periodista favorita.

¿Y a quién le lanzaría un micrófono?

A nadie. Estaría yo más en problemas que la persona que reciba el microfonazo. Una vez lancé un zapato en defensa propia y me fue peor.

PING PONG

Olores: Lavanda.

Sabores: Ceviche.

Cualidades: Trabajadora, honesta y valiente.

Defectos: Muy perfeccionista.

Para corregir: En cierta medida, no activo mi seguridad plena en las decisiones que tomo.

¿En qué saca rojo?

En priorizar.

Una frase: “Atrévete a pedir lo que quieras y lo conseguirás, si no tienes miedo”.

¿Qué canción escucha?

Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel. Es el único CD que tengo en mi auto.

Un concierto: Me perdí el de Tini, mi cantante favorita.

Películas que vería 100 veces: Shutter Island y The Shawshank Redemption.