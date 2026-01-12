Arrestan a Matt Prokop, actor de High School Musical 3, por graves cargos en Texas

El actor estadounidense Matt Prokop, conocido por su participación en High School Musical 3, fue arrestado el pasado 24 de diciembre en Victoria, Texas, tras enfrentar múltiples cargos que incluyen delitos graves y menores. La detención del intérprete, de 35 años, ha generado un fuerte impacto en la industria del entretenimiento y entre los seguidores de la exitosa franquicia juvenil de Disney.

Según información confirmada por autoridades locales, Prokop fue trasladado a la cárcel del condado de Victoria luego de ser acusado de posesión de pornografía infantil en segundo grado y asalto agravado a un miembro de la familia con un arma, además de otros cargos relacionados con su resistencia al arresto.

Los cargos que enfrenta Matt Prokop

De acuerdo con los registros judiciales, el actor enfrenta dos delitos graves y al menos cuatro cargos menores. Entre estos figuran violación de una orden de protección, evasión de arresto o detención y resistencia a la autoridad durante el procedimiento policial. Hasta el momento, Prokop permanece detenido y no se ha confirmado la fecha de su comparecencia ante un tribunal.

TMZ fue el primer medio en reportar la noticia del arresto, que rápidamente fue replicada por medios estadounidenses especializados en espectáculos y judiciales.

Antecedentes de violencia denunciados en 2014

El caso ha vuelto a poner en el foco las denuncias realizadas en el pasado por su expareja, la actriz Sarah Hyland, conocida por su papel en la serie Modern Family. En 2014, Hyland acusó a Prokop de abuso verbal y físico durante una relación que se extendió por cinco años.

Documentos judiciales obtenidos por People indican que, en mayo de ese año, el actor habría protagonizado un episodio violento durante una discusión, que incluyó agresiones físicas. Meses después, en agosto de 2014, Hyland obtuvo una orden de restricción en su contra.

La intervención que marcó el quiebre definitivo

En aquel momento, Julie Bowen, compañera de reparto de Hyland en Modern Family, intervino para ayudarla a terminar la relación. Según la orden de restricción presentada, tras esa decisión Prokop habría realizado amenazas graves, lo que reforzó la solicitud de protección legal.

Desde entonces, el actor se mantuvo alejado del foco mediático y de la industria del entretenimiento, mientras Hyland habló en contadas ocasiones sobre el impacto emocional de esa etapa de su vida.

Las palabras de Sarah Hyland años después

En una entrevista concedida a Variety en octubre de 2024, la actriz reflexionó sobre las secuelas de aquella relación. “No sé si esa parte de cualquier mujer alguna vez sanará completamente. Es algo que marca un poco su alma. Es más poner amor hacia esa cicatriz en lugar de odiarla e ignorarla”, expresó.

El arresto de Matt Prokop reabre un capítulo oscuro vinculado a su pasado personal y judicial, mientras las autoridades continúan con el proceso legal correspondiente para esclarecer los hechos y definir su situación penal.

