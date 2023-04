Desde hace algunos meses Ariana Grande ha sido tendencia en las redes sociales, debido a que se han viralizado imágenes de la cantante en las que se evidencia un cambio drástico en su apariencia física, por su evidente pérdida de peso.

La cantante de éxitos cómo 7 rings, se tomo el tiempo de hablar con sus fans por medio de su cuenta de Tik Tok y explicar un poco sobre su cambio físico, y las razones por las que en estos últimos meses su apariencia ha cambiado.

Ariana empezó diciendo: "No hago esto a menudo, no soy buena en esto y no me gusta, solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo, y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona con un cuerpo que esta constantemente expuesta al ojo público...".

Además la cantante hizo un llamado a sus fans sobre ser mas conscientes en el momento de hablar sobre los cuerpos ajenos, dijo que deberíamos estar "menos cómodos comentando sobre los cuerpos de los demás". Ariana resalto que en muchos casos los comentarios "buenos", no siempre tendrán la misma repercusión en todas las personas. Todos pasamos por un proceso diferente con nuestro cuerpo.

Ariana Grande a través de TikTok:



"Creo que podríamos ser más amables y tener más cuidado al comentar sobre los cuerpos de las personas. No importa si estás diciendo algo agradable o bien intencionado". pic.twitter.com/FIBF60S50v — Ariana Grande Spain | Fan Page (@AGrandeSP) April 11, 2023

SOBRE SU CUERPO...

La interprete de Into You, comento que existen diversos tipos de cuerpo, y que existen muchas formas de verse saludable y hermoso.

"El cuerpo con el que han estado comparando mi actual cuerpo ha sido la versión menos saludable de mi misma", comentó. Hace algunos años la cantante lucía con más peso, por lo que muchos fans en redes sociales se muestran preocupados sobre como luce Ariana actualmente. Por esta razón ella decidió aclarar este punto principalmente.

Grande platicó que en aquella época de su vida en la que lucia con más peso, estaba atravesando un momento muy difícil en lo que corresponde a su salud mental. "Tomaba muchos tipos de antidepresivos y bebía alcohol con ellos, además comía muy mal", comentó. La artista define esta etapa como el punto más bajo en su vida.

Ariana hizo un llamado al público a ser más conscientes sobre la situación de las personas. "Nunca sabrás por lo que una persona realmente esta pasando en su vida", nos dice.

RESPUESTA DEL PÚBLICO

Fans y celebridades mostraron su apoyo hacía la cantante, por medio de comentarios en su publicación de Tik Tok, y por distintos medios, como tweets. Personalidades como Bella Hadid y Selena Gómez se pronunciaron en redes mostrando su apoyo.

Selena Gomez shows support on Ariana Grande's latest tiktoks 🤍 pic.twitter.com/K87S64ZCH2 — 𝐡𝐚𝐣𝐚𝐫𝐞 (@SELENABELV) April 12, 2023

Incluso Hadid, realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram mostrando su apoyo hacia la cantante, y haciendo un llamado a todos a ser más cuidadosos en el momento de comentar sobre los cuerpos ajenos.

Ariana finalizó compartiendo que; ama a sus fans y valora inmensamente su apoyo constante, además los llamó hermosos varias veces, y una vez más alentó a los internautas a ser más considerados con los cuerpos de los demás.