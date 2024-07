Anuel AA llama ‘pescabicho’ a Ibai Llanos, ¿por qué?

La Velada del Año 4 se convirtió en un evento de luces y sombras para Anuel AA. El cantante puertorriqueño, programado para cerrar el espectáculo, enfrentó críticas y abucheos tras una actuación marcada por problemas técnicos y retrasos. A lo que él respondió en sus redes sociales llamando 'pescabicho' al streamer español Ibai Llanos. ¿Por qué lo hizo?

Anuel AA fue seleccionado como el artista principal para cerrar con broche de oro el evento más destacado de Twitch. Sin embargo, su llegada al estadio Santiago Bernabéu con un notable retraso no fue bien recibida por los más de ochenta mil asistentes de La Velada del Año 4.

No solo el tiempo de llegada del artista molestó a los fans presentes, sino también los problemas recurrentes con su voz, que él justificó aduciendo enfermedad. En relación al retraso, explicó que se debió a demoras en su vuelo, ya que había realizado una presentación previa ese mismo día.

Según el artista puertorriqueño, fue víctima de sabotaje por parte del equipo de Ibai Llanos, acusando que se le impidió utilizar su equipo de sonido habitual, incluyendo a su DJ y su ingeniero de sonido.

Anuel en la velada del año:

- Te canta 3 canciones

- 62523 gallos por canciones

- Se pira cuando le sale de la polla

- Se confunde y se mete al publico

- Le acaba de sacar 1 millon a Ibai



Anuel maestro de ceremonias 🐐 pic.twitter.com/dDdH5eQdJO — dani (@daaniiz__) July 13, 2024

Anuel acusó a Ibai Llanos de "sabotaje"

En declaraciones posteriores al evento, Anuel expresó su frustración: "La porquería esa que me hicieron, hablando una mierda cabrona, el Ibai ese, me la jugaron bien jugada anoche, me sabotearon el concierto. No dejaron que mi DJ me tirara el show, no dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz en el concierto", mencionó el puertorriqueño en una transmisión en vivo que realizó horas después del show.

Además, insinuó que la voz que se escuchó durante su actuación no era la suya, sugiriendo manipulación técnica por parte del equipo de Ibai.

El conflicto escaló más en redes sociales, cuando Anuel no dudó en lanzar un nuevo ataque. A través de Instagram Stories, publicó: "Voy contigo Ibai pescabicho", acompañado de un emoticono provocativo.

Algunos interpretan este mensaje como una futura tiradera del puertorriqueño al español creador de contenido.

Ibai respondió al significado de 'pescabicho'

Ibai Llanos había optado por mantenerse al margen de las acusaciones de Anuel AA, enfocándose en sus actuales compromisos con la Selección de España, su reciente colaboración con el youtuber estadounidense MrBeast, y la bienvenida del jugador Mbappé al Real Madrid, a la cual había sido invitado.

Mientras transmitía en directo la presentación de Mbappé, un espectador le envió una donación preguntándole qué significaba 'pescabicho', a lo que Ibai respondió: "Pues bueno, lo que soy yo. (...) que te vas con la caña de pescar a buscar un bicho, un Cristiano Ronaldo. ¡SIIUU!", se burló.