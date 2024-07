MrBeast considera postularse a presidente de EE.UU. bajo una condición

MrBeast, uno de los youtubers más influyentes del mundo, conocido por sus videos llamativos, generosos premios y un equipo de producción de primer nivel, ha declarado su interés en postularse para la presidencia de Estados Unidos, pero con una condición. Así lo reveló en su cuenta de X (antes Twitter).

La condición de la que habló el youtuber fue cambiar la edad mínima requerida para los candidatos. Actualmente, la Constitución de EE.UU. exige que los candidatos presidenciales tengan al menos 35 años. MrBeast, cuyo verdadero nombre es Jimmy Donaldson, tiene 26 años, lo que le impide participar en las próximas elecciones.

Si bajamos la edad para postularnos para presidente, participaré en la carrera" MrBeast Youtuber

Un usuario le preguntó si seguiría haciendo videos en caso de ser presidente. MrBeast respondió: "Probablemente me concentraría en dirigir la economía más grande del mundo".

MrBeast ha utilizado su plataforma para realizar actos de caridad, como construir 100 casas para personas necesitadas. En una publicación reciente, comentó: "Cuando ayudamos a la gente... la gente se enfada y dice 'yo no debería hacer esto, los gobiernos deberían hacerlo'. Sí, lo ideal no es que un youtuber sea el que solucione estos problemas, pero yo no me quedaré sin hacer nada".

If we lower the age to run for president I’ll jump in the race — MrBeast (@MrBeast) July 6, 2024

¿Esperará MrBeast a cumplir 35 años para postularse a la presidencia de EE. UU.?

MrBeast ha generado expectativas al responder a una apuesta sobre su eventual candidatura a la presidencia de Estados Unidos.

Un usuario identificado como @dwarkesh_sp expresó su convicción de que MrBeast ocupará la presidencia de Estados Unidos dentro de las tres elecciones válidas posteriores a cumplir 35 años, ofreciendo un pago de 25 a 1 en caso de ganar la apuesta.

MrBeast: 500 mil africanos tendrán agua por la construcción de 100 pozos Leer más

La respuesta de MrBeast no se hizo esperar: "¿Puedo aceptar esa apuesta?". Este intercambio ha avivado especulaciones y debates en las redes sociales sobre el futuro del famoso youtuber en el ámbito político.

Can I take that bet — MrBeast (@MrBeast) July 5, 2024

¿Quién es MrBeast?

MrBeast es el nombre de usuario de Jimmy Donaldson, un influyente youtuber estadounidense conocido por su contenido altamente visual y generoso. Nacido el 7 de mayo de 1998, se ha convertido en una figura prominente en la plataforma YouTube, donde ha acumulado casi 300 millones de suscriptores.

Su canal se caracteriza por videos que van desde desafíos extravagantes hasta actos de filantropía, donde entrega grandes sumas de dinero y realiza proyectos masivos para ayudar a personas necesitadas.

MrBeast ha ganado reconocimiento no solo por la creatividad de sus videos, sino también por su impacto social. Ha organizado competiciones con premios millonarios, como "Last to Leave" (el último en irse), donde los participantes pueden ganar grandes sumas de dinero.

Además, ha llevado a cabo iniciativas humanitarias, como construir y donar casas a familias sin hogar, y ha financiado la plantación de árboles en colaboración con otras organizaciones.

