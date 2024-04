Anuel AA continúa la disputa con Feid, ahora con una demanda ganada

El boricua Anuel AA no pone cese al fuego en la batalla contra Feid. Asegura haber ganado una demanda de parte del colombiano

Lo tildó de ‘pescabichito’ y ‘cuernu’. El cantante puertorriqueño Anuel no se detiene en su riña contra el colombiano Feid, actual pareja de Karol G, con quien el boricua mantuvo un fuerte romance.

Emmanuel Gazmey Santiago, su nombre de pila, acapara el foco mediático una vez más, luego de acusar al paisa de haberle bajado su tema 'Mejor que yo', de la plataforma YouTube.

“Está otra vez en mi canal, porque me la habían tumbado cuando el ‘cuernu’ este me demandó a través de otra persona pa’ el no verse como un pendejo ante el mundo”, escribió el intérprete.

Antes de editar la versión original del comentario también especificó: “Hasta me la habían tumbado de las plataformas cuando estaba en el chart global de Spotify y jodi*ron el plan de trabajo que tenía la canción”.

La demanda fue hecha por el artista Camilo Rojas, un escultor que demandó al trapero por utilizar en el clip musical de la canción, una de sus esculturas sin permiso.

Sin embargo, más allá de las declaraciones de Anuel, no se ha podido probar el vínculo que este conflicto tenga con Feid.

Mucho se ha especulado sobre si la riña entre ambos se trataría de estrategia de marketing para incrementar ventas, algo que en esta ocasión podría desmentirse ya que el reguetonero dice lamentar las pérdidas que esta demanda le causó.

Las reacciones no se hicieron esperar

El artista colombiano Camilo Rojas, propietario de la escultura utilizada en el video de Anuel, ya saltó a aclarar los comentarios que este último había publicado en su cuenta de Instagram.

"Acá el 'cuernu este' como lo mencionas no te demando a través de otra persona. La demanda fue puesta por mi cuenta y con mi equipo de abogados por motivos que ahora son de dominio público" comentó Rojas en el post del puertorriqueño y agregó: "Por favor, pídale a sus seguidores que me dejen en paz. Todo se ha resuelto en la corte".

Aunque ni Karol G ni Ferxxo prestan atención a los comentarios de Anuel, este último continúa enviándoles indirectas en cada oportunidad que tiene. Por ejemplo, en una ocasión mencionó: “Y esta va dedicada a tu novio, bb”, en una foto en la que aparece sonriente con una pancarta en la que se lee “Fuck Ferxxo”.