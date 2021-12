Su nuevo disco lleva algo más de un mes disponible en todas las plataformas. Esto tiene al cantante español Antonio José muy motivado, contento y con mucho trabajo. La promoción de un álbum es lo que lo lleva a llenarse de eventos para estar cerca de sus fans, sin embargo, las festividades de Navidad se las toma seriamente y pausará para estar en contacto con su familia.

Fénix es el nombre de este sexto trabajo que se presenta como la maduración de su carrera que inició en 2009.

Las 11 canciones se muestran como una emocionante bitácora que documenta su evolución. El intérprete considera a la música como su mejor manera para compartir, por eso cree que cada uno de sus melodías son un pedazo de su vida para cada una de las personas que lo escuchen.

Antes de que culmine este 2021, EXPRESIONES conversó con Antonio José desde su casa en Córdoba, España. Allí contestó con lujo de detalle cómo ha sido esta primera impresión de música.

Miguel Cedeño enfrenta al cáncer, sus compañeros reaccionan a la noticia Leer más

Sesión de fotos para el álbum Fénix. Universal Music Ecuador

Este disco da entender que resurgió de las cenizas...

No sé si sea así, tan literal. Pero bueno, como lo pueden interpretar son casi dos años muy difíciles para todos. Para los músicos, para la industria. He tenido muchísimo tiempo para reciclarme por dentro, para pensar, para meditar, de cómo quería que fuera este trabajo. Estoy súper feliz del resultado. Me parece que mi público y los medios hayan interpretado de la manera en la que yo quería.

¿Cómo llega a conceptualizar este álbum? ¿Por qué se llama Fénix?

Es un proceso muy personal en este disco. Hablo de mi vida ciento por ciento, de mis sentimientos. Le escribí a la vida en general pero en especial al amor y desamor que es lo que mueve el mundo. Están plasmados en este álbum que lleva por nombre Fénix, porque resume muy bien todo. No hay descripción más sincera y directa sobre el trabajo más personal e importante de toda mi carrera.

¿Qué otros nombres barajó?

Ningún otro, la verdad. Lo tenía súper claro, porque sabía que este proyecto iba a cambiar tanto mi vida personal como profesional. Ha sido todo un proceso muy bonito, lo he disfrutado muchísimo. He tenido la oportunidad de trabajarlo con amigos. No he dejado nada en el tintero y nada se me ha olvidado.

Se ha acercado con artistas de Sudamérica y México. Pero le falta un ecuatoriano para completar a los países andinos...

¡Ojalá! Seguro que sí. Sería bueno hacer con alguien de Ecuador. Desde el minuto uno que propuse estas colaboraciones, los artistas no lo dudaron ni un segundo. Tengo la oportunidad de decir que tengo a Alejandro Fernández, Morat, Andrés Cepeda y Sanluis. A ellos los admiro muchísimo, se siente como un sueño.

Uno de los temas más pegados es Lo que hará mi boca, junto a Morat. ¿Cómo lleva el proceso del día de lanzamiento de una canción?

Yo me deslindo siempre de esto porque no soy muy obsesivo con los números y este tipo de cosas. Estoy muy contento de la acogida que ha tenido esta canción. Mi público siempre me tiende la mano y ellos son el motor.

¿Por qué Te han visto llorar es su canción favorita?

Porque fue la antesala a este álbum, con la que empecé a desnudarme con este proyecto y es la más especial. Pero siempre lo digo, es como preguntarle a un padre, ‘¿con qué hijo te quedas?’. Es casi imposible.

¿El disco ha tenido su serie de conciertos?

Sí, lo presentamos en Madrid. Ha sido una gran emoción. Este 27 de diciembre íbamos a tocar en el Wizink Center pero por las nuevas normas ha sido cancelado.

¿Cuál es la canción que no quiere dejar sin promoción dentro de este trabajo?

Fíjate que Por mil razones. Es una canción fresca y directa. Me hace especial ilusión poder sacarla como próximo álbum. Aún no tiene fecha pero para después de la Navidad se concretará.

¿Cómo va a pasar estas fiestas?

Me quedo en casa. Llevo ahora mismo un mes y medio fuera de casa desde que empezamos a promocionar este disco. Quiero pasar con mi familia y mi perro. Y para mis fans tengo algo en mente pero tengo que materializarlo con todo mi equipo, pero sí habrá sorpresas.