José Luis Freire está con la sonrisa fácil y el pecho inflado. Y no es para menos, este 2021 cumplió 15 años de carrera, sacó un sencillo, produjo un disco homenaje al pasillo y se consiguió, el pasado martes, que la Unesco declarara a este género musical como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Este cúmulo de proyectos realizados lo tiene positivo y motivado. Por ahora está viviendo una etapa de cambios y adaptación. El guayaquileño ahora vive en Quito por su cargo como director del Museo del Pasillo, a la par de ser director de Gestión Cultural de la Presidencia, y lo ‘mono’ no se le quita fácil. El vaivén del clima aún lo sorprende.

En esta conversación salieron a flote sus gustos, su carrera y lo que él tiene como futuro para el pasillo. “Ahora como adulto, la mayor satisfacción que tengo es volver a mirar atrás y ver que todo tuvo sentido”, dice al recordar sus primeros días al lanzar su proyecto artístico. “Es una carrera súper sacrificada, de resistencia. Lograr (cumplir) quince años, ver que a la gente le gusta la canción y que los medios te den apertura, te hace sentir que cumpliste el sueño”, se explaya.

Sus metas han cambiado y ahora está más ligado a la formación. “Algo que me pasaba antes es que quería que la canción que sacara fuera un gran hit, y quería atar mi ritmo a lo que sonaba, pero desde hace un par de años no me preocupa para nada eso. Esto te lo dan los años. La experiencia”.

Una de las muestras del Museo del Pasillo. Karina Defas// EXPRESO

Su carrera inició en el 2005 y por aquellos años sonaba fuertemente Bacilos. Pero su estilo iba por lo anglo, el R&B. “En Ecuador no se escuchaba mucho este ritmo. Y si lo habían escuchado, jamás era en español. Fue muy difícil empezar por ahí porque ahora hay mucha más difusión y propuestas del R&B en nuestro idioma y eso está muy bien. Nunca me gustó mucho la música en español”.

Pero ahora todo ha cambiado. Su trayectoria está cada vez más ligada con lo nuestro. Este año publicó su primer pasillo, Cinco inviernos, interpretado por Pamela Cortés. “Yo no canto este género, pero amo componer. Así que quise dejar mi huella en el disco que produje como misión para difundir el género. Así que lo cree especialmente para Pasillo eterno”.

La música nacional se lleva en la sangre, aunque la referencias pueden venir de cualquier lado.

La entrevista

¿Cómo se juntan Michael Jackson y el Museo del pasillo? Son dos mundos diferentes.

Entre Julio y Michael, me quedó con Michael. En mi estudio tengo un mural gigante a él. Por otro lado, yo vine a este trabajo como director cultural de la Presidencia, participé en el concurso al cargo invitado por el equipo más cercano al señor Presidente. Como tengo estudios en psicopedagogía, iba perfecto para este museo escuela. Por la pandemia se cerró pero ahora estamos en la reactivación.

¿Cuál es la intención de este centro?

Querer dar a conocer a nivel nacional el museo que nace en la presidencia de Lenín Moreno en 2018. No está vinculado con el de Guayaquil, que está bajo el cargo de la Municipalidad. Pero somos como ‘primos’. El próximo año este espacio se unirá al Ministerio de Cultura.

La muestra dedicada a la etapa de la radiodifusión en el Museo del pasillo. Karina Defas// EXPRESO

El pasillo solo sobrevive. Tampoco es el más popular ¿Cómo se puede rescatar?

Es una obligación moral y patriótica de nosotros no dejarlo morir. Es parte de nuestra identidad y a los ecuatorianos nos cuesta aceptar lo nuestro. El pasillo es el más representativo y todos podemos gustar de todos los géneros pero no debemos dejarlo de escuchar y transmitirlo.

Ahora que fue elegido como Patrimonio Inmaterial ¿cuál es el siguiente paso?

Es un gran honor. La idea es poder realizar un concierto para celebrarlo, ya que es una alegría para todo el país. La nominación se dio cuando se abrió el museo. La Unesco pedía mantener la difusión para que no muera, por eso lanzamos el disco Pasillo eterno.

Más de Pasillo eterno

El disco se encuentra en plataformas desde el 1 de octubre y es un proyecto impulsado por la Presidencia de la República del Ecuador y el Museo Escuela del Pasillo. Esta es una propuesta de fusión musical que cuenta con la participación de Alexandra Cabanilla, Ceci Juno, Vivianna, Pamela Cortés, Majo Najas, Ren Kai, Sergio Sacoto, Pancho Terán, Marqués, Gianny y Diego Chiang. La producción se realizó entre la Universidad de las Artes de Guayaquil y la Universidad de las Américas de Quito. Cuenta con 20 canciones: 10 son covers de temas clásicos y las otras 10 son composiciones inéditas.