Fue en el 2010 cuando todo inició en este viaje lleno de héroes y luchas interplanetarias. En este 2023 se da inicio a la quinta fase del Universo Cinematográfico de Marvel, en el cual la hazaña lograda por Los Vengadores End Game ya es un recuerdo y esa paz comienza a romperse nuevamente.

Ese es el contexto que ocurre en la recientemente estrenada Ant-man y La Avispa: Quantumanía. Con esta cinta dirigida por Peyton Reed, se abre esta quinta etapa que llega cargada de títulos y enrumba a Marvel a intentar superarse en cada estreno. Una situación difícil, pero no imposible.

La película más importante desde End-game

El director Peyton Reed es el más entusiasmado por el estreno de su reciente cinta. La tercera película de Ant-man es una de las que más afectadas que está por los acontecimientos que llevó a cabo Thanos con su sentido del humor familiar y ligero. Ahora tiene una carga un tanto más oscura por los traumas de sus personajes tras haber desaparecido, en esto que le llaman el Multiverso, por más de cinco años.

Aunque Ant-man puede ser considerada la saga más pequeña en esta gran franquicia, en esta oportunidad tiene la importante acción de poner sobre la mesa a un nuevo gran villano y además presentar a Cassie Lang quien, con su traje, hace su primera aparición como Estatura.

Jonathan Majors como Kang. Jay Maidment

¿Quién es Kang?

El público tuvo el primer vistazo de Kang el Conquistador en Loki, la serie original de Disney+. Está interpretado por Jonathan Majors. Su salida en pantalla fue en el último episodio de la serie, cuando se reveló como la mente maestra detrás del grupo de villanos que controlan el tiempo en una organización llamada Autoridad de Variación Temporal (AVT) e insinuando, a su vez, que su presencia tendría gran impacto en el futuro del MCU.

“Teníamos que dejar claro lo malvado que podía ser. No es de él de quien deberíamos tener miedo, sino de las otras versiones de él que van a venir. Estaba tratando de insinuar realmente esa aterradora maldad interna”, explica Michael Waldron, guionista principal de Loki.El director del filme Peyton Reed trabajó para moldear la actitud adecuada de Kang. El resultado es una interpretación memorable. “Tuvimos muchas conversaciones al principio sobre cómo debía moverse y hablar el personaje. Kang es capaz de experimentar el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Su actitud se acompaña de un aspecto visual único para el personaje”.

El supervisor de desarrollo visual de la película, Andy Park, creó el concepto del llamativo traje de Kang, que luego debió ser llevado a la práctica por la diseñadora de vestuario Sammy Sheldon Differ y su equipo.

Cuenta la diseñadora: “Decidimos olvidar el tema de los movimientos en un principio para ver si podíamos recrear bien el concepto, con todas sus capas, con armadura en las piernas y los brazos, las escarcelas, la túnica y las hermosas líneas que atravesaban el cuerpo de arriba abajo que Peyton Reed quería especialmente”.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3Por última vez

Repiten en la gran pantalla todo el equipo de Star-Lord (Chris Pratt). Entre los rostros familiares, vemos a Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel), una nueva Gamora (Zoe Saldana) y también a Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff), Kraglin (Sean Gunn) y Cosmo (María Bakalova). Según adelanta el tráiler que se puede ver en salas antes de Ant-man. Adam Warlock (Will Poulter) y Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji) serán los nuevos villanos que se sumen.

El avance subraya la despedida que tendrá esta saga, aunque aún no está claro si lo será para esta encarnación de algunos personajes (Bautista ya ha confirmado que su personaje desaparece del MCU) o, simplemente, para los Guardianes de la Galaxia tal y como los conocemos. Hay que recordar que James Gunn no solo no va a hacer más películas para Marvel, sino que es la principal cara visible de su mayor competidora, DC.

Títulos que están por venir

Calendario de estrenos de Marvel en 2023.

¿What If...? Temporada 2: 2023.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3: 5 de mayo de 2023.

Secret Invasion (serie): mediados de 2023.

The Marvels: 28 de julio de 2023.

Echo (serie): mediados de 2023.

Loki Temporada 2 (serie): mediados de 2023.

Ironheart (serie): 2023.

Agatha, Coven of Chaos (serie): finales de 2023.

Jóvenes vengadores. Cortesía

Los Jóvenes Vengadores

Los Jóvenes Vengadores fueron creados por el guionista Allan Heinberg y el ilustrador Jim Cheung y aparecieron por primera vez en el año 2005 en Young Avengers #1. Aunque distintos personajes han conformado al equipo, la alineación más recordada fue la compuesta por Wiccan, Kate Bishop, Speed, América Chávez, Iron Lad, Patriot, Stature y Kid Loki. Y son estos mismos héroes los que han comenzado a aparecer en las series y películas abriendo cada vez más la posibilidad de este gran escuadrón. El surgimiento de los Young Avengers y su posible aparición en la pantalla no suena para nada descabellado.

Estos son los que ya han salido en pantalla:

- Cassie Lang/Stature

- Billy Kaplan/Wiccan

- Tommy Shepherd/Speed

- Eli Bradley/Patriot

- Kate Bishop/Hawkeye

- Kid Loki

- América Chavez/Miss América.