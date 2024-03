Angélica María dice ser víctima de la brujería

Angélica María enfrentó enfermedades que incluyeron la batalla contra el cáncer de mama y el Síndrome de Cushing.

En una entrevista reciente con Yordi Rosado, madre de Angélica Vale, compartió detalles sobre sus experiencias con estas dolencias. “Yo tuve cáncer de mama, Diosito me quiere mucho y después me volvió a dar. He tenido momentos difíciles, me dio Síndrome de Cushing que es una enfermedad mortal. Estuve hinchada 20 años, era un sapo. Me dieron mucha cortisona y casi me muero, pero no, soy terca y aquí estoy”.

En la entrevista, Angélica María compartió detalles sobre su batalla con el Síndrome de Cushing, un mal poco común que afecta el equilibrio hormonal del cuerpo. Lo que hace aún más inusual esta revelación es la creencia de la artista de que lo ocurrido fue desencadenado por una práctica de brujería dirigida contra ella.

Relató una conversación con alguien que conocía y que tenía relación con prácticas de brujería. La persona le advirtió que, según lo que le comunicó su “bruja”, a Angélica le realizaron un acto de maldad, específicamente que fue “enterrada”.

