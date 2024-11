Ángela Aguilar es nombrada Mujer del Año por la revista Glamour

Ángela Aguilar ha sido elegida como la Mujer del Año por la revista Glamour México. Este reconocimiento forma parte del evento WOTY (Women of the Year), que la publicación celebra por tercer año consecutivo, destacando a las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento.

Tom Holland usa Google en lugar de redes sociales para tener noticias de Zendaya Leer más

Artistas internacionales como Lady Gaga, Reese Witherspoon y Cher han sido galardonadas anteriormente, y este año la versión mexicana de la premiación pondrá en el centro de la escena a celebridades como Ángela Aguilar, Dulce María y Galilea Montijo.

Ángela Aguilar quiere ser un modelo a seguir para las nuevas generaciones

La cantante, quien está casada con Christian Nodal, fue distinguida en la categoría de Música Regional. En una entrevista exclusiva, Aguilar compartió su alegría por el premio y destacó su deseo de ser un modelo a seguir para las niñas que la admiran.

Por tercera vez Glamour México y Latinoamérica celebra #GlamourWOTY ✨

Dulce María, Mabel Cadena, Bu Cuarón, Macarena García, Galilea Montijo, Ángela Aguilar, St Vincent, el Conjunto Nacional de Gimnasia Rítmica y la Fundación Freedom son nuestras #MujeresDelAño 2024. 🤍 pic.twitter.com/916hkcpF4n — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) November 4, 2024

Te invitamos a leer: Luis Miguel genera preocupación al pausar un concierto por problemas de salud

Ángela reveló que tiene la intención de experimentar con diversos géneros musicales, aunque descartó el rap por el momento. Sin embargo, destacó que actualmente está centrada en la música mexicana. Además, compartió que cuenta con el apoyo de una psicóloga para trabajar en su salud mental.

Ángela Aguilar aconseja a las mujeres

En cuanto a las mujeres que han sido juzgadas, la cantante ofreció un consejo claro: no tienen que dar explicaciones. “El consejo que les daría es que, si las decisiones que están tomando son para su bienestar y no perjudican a nadie, no deben explicarse a nadie”, aseguró.

Por último, Ángela mencionó que uno de los mayores retos de su carrera ha sido convertirse en un buen ejemplo para las niñas y todas las personas que la siguen.

"Me he dado cuenta de que los logros de un hombre son aplaudidos de manera más notoria, mientras que los de una mujer pasan desapercibidos". #ÁngelaAguilar es una de nuestras #MujeresDelAño y en exclusiva nos reveló cómo ha conseguido seguir su impresionante legado familiar. 👇🏻… pic.twitter.com/2xvQ6bVQzI — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) November 4, 2024

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!