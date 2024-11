Tom Holland usa Google en lugar de redes sociales para tener noticias de Zendaya

El actor Tom Holland, conocido por su papel en Spider-Man, reveló un hábito curioso que utiliza para manejar su ansiedad: buscar en Google a su novia, Zendaya.

(Te invitamos a leer: James Van Der Beek revela que tiene cáncer de colon)

Durante su aparición en el podcast On the menu de Samah Dada, Holland también aprovechó para presentar su nueva marca de bebidas sin alcohol, llamada Bero.

A sus 28 años, Holland confesó que una de sus búsquedas recientes fue sobre Zendaya, ya que desea asegurarse de que “todo esté bien” con ella.

Tom Holland y Zendaya reaccionaron al guion de Spider-Man 4 y esto dijeron Leer más

Al no ser un usuario activo de redes sociales, prefiere hacer estas búsquedas para calmar su inquietud. “A veces se trata de ansiedad; verifico para confirmar que todo esté tranquilo. Entonces busco en Google, reviso las noticias y me digo: ‘Ella está bien’”, explicó en el podcast.

Además, Holland aclaró que su búsqueda no solo se limitaba a ver fotos de ella. “No uso redes sociales y las elimino cuando no las necesito”, añadió.

Lo nuevo

Recientemente, Tom Holland y Zendaya confirmaron su regreso al set de Spider-Man. La cuarta entrega de la franquicia, protagonizada por Holland, se estrenará en 2026, con ambos repitiendo sus papeles. Desde que surgieron rumores sobre su relación en 2017, tras conocerse en el rodaje de Spider-Man: Homecoming, la pareja mantiene un perfil bajo en su vida personal.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!