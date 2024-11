Luis Miguel genera preocupación al pausar un concierto por problemas de salud

El cantante mexicano Luis Miguel despertó preocupaciones sobre su salud tras interrumpir brevemente su concierto en el estadio Hermanos Serdán de Puebla. El artista, que había cancelado varias presentaciones la semana anterior, dejó el escenario debido a una aparente incomodidad, lo que generó inquietud entre sus seguidores.

Luis Miguel realizó una pausa no habitual durante su último concierto

En redes sociales, los asistentes compartieron videos de este momento inesperado, donde se ve a la banda tocando sin él. Los fans comentaron que esta pausa no era habitual, ya que en sus conciertos anteriores en la Arena Ciudad de México, Luis Miguel solo se retiraba durante la participación del mariachi y el ballet regional.

Inquietud entre los fans: Tos y dudas sobre su salud

A pesar de la interrupción, Luis Miguel regresó unos minutos después y continuó su actuación con el clásico 'Suave', lo que provocó aplausos y muestras de apoyo del público. Sin embargo, algunos fans expresaron su preocupación, ya que el cantante había tosido durante el show, lo que generó dudas sobre su estado físico.

🥹 ¿Qué le pasa a la voz de Luis Miguel?



Tras contagiarse de COVID, lo que le provocó neumonía, Luis Miguel dio un concierto esta noche en el Estadio Hermanos Serdán, pero su voz dejó mucho que desear.#diariocambio pic.twitter.com/S1FPqS17BF — Diario Cambio (@Diario_Cambio) November 3, 2024

En la red social X (anteriormente Twitter), los asistentes mencionaron que la pausa fue breve y, aunque no estaba planeada, no se debió a que Luis Miguel no pudiera cantar. Comentarios como “Mis respetos por su profesionalismo. No está al 100, pero lo dio todo” y “Fue solo una pausa, pero siempre se exagera” reflejaron la admiración por su compromiso con el espectáculo.

