Andrés Salvatierra pasará en Ecuador las fiestas de Navidad y Fin de Año. El actor boliviano, quien se dio a conocer El poder del amor, compartió su manifiesto con EXPRESIONES para la sección semanal Tengo que decirlo.

1 “Nunca imaginé que haría una telenovela en Ecuador. Yo había apuntado a Colombia y luego México. Tengo intenciones de seguir acá con maestros de actuación que me han recomendado, hasta que aparezcan proyectos en otros países”.

2 “Hace seis años inicié mi carrera como actor. Es lo que me mueve y me hace feliz, lo disfruto y puedo expresarme libremente. No siento que estoy trabajando, yo me divierto”.

3 “Si fuese un productor ejecutivo y tuviese la oportunidad de elegir con quién trabajar en un proyecto, escogería a Víctor Aráuz y también a Ave Jaramillo. Me intrigan. Y en cuanto a señoritas, me despierta curiosidad Carolina Jaume, la contrataría para saber qué tiene”.

Andreína Bravo: "Yo no trabajo por un Grammy" Leer más

4 “Al momento de trabajar con un actor, no me fijo mucho en las cosas que ha hecho ni sus proyectos realizados, sino en el tipo de persona que es, para saber con quién estoy actuando”.

5 “Llegué a Ecuador por amor, pero no funcionó. Pasa en muchas relaciones, es parte de la vida. Pero nuevamente me enamoré en este país, todo está marchando muy bien y hay buena comunicación. Tenemos apertura, nos escuchamos, también cedemos y eso es bueno”.

6 “Mi propósito para este 2023 es seguir preparándome. En Bolivia llegué a un techo. En Ecuador encontré mayores oportunidades, entonces quiero estudiar y encontrar estabilidad en este país. Me va bien, pero me puede ir mejor. Esa es la idea. También existe otro destino, pero no diré nada, para no salarlo”.

7 “Mis maletas siempre están listas. De hecho, parte del 2023 está cubierto con contratos gracias a Dios. Con mi pareja ya hemos conversado si surge la oportunidad de irme de Guayaquil. Ella es muy madura y me entiende. Entonces cualquiera de los dos puede viajar y encontrarse con el otro”.

Andrés no volverá a participar en un reality. Su meta es ser un actor internacional. Joel Armijos

8 “No soy de descartar ninguna experiencia vivida, más bien agradezco. No tengo nada que quemar con el año viejo, bueno... pensándolo mejor, este 31 quemaré todo aquello que se fue sin darme cuenta, incluyendo personas y cosas materiales. Sufrí una pérdida familiar muy fuerte. Quiero que solo vivan los buenos recuerdos en el año 2023”.

9 “No creo que vuelva a participar en un reality. Si acepté en el pasado era porque estaba en busca del amor. Se cumplieron varias cosas y perseguí varios objetivos, como expandirme y crecer fuera de mi país”.

María José Flores: "Como fan de Messi, estoy feliz con el triunfo de Argentina" Leer más

10 “Supe de Ecuador gracias a Enchufe TV, siempre me gustó el humor de quienes actúan ahí. Soy fanático del contenido que hacen”.

11 “Si hablamos de actrices de Ecuador, me quedo con Pamela Sambrano. Y del extranjero me encantan Ana de Armas y Anya Taylor-Joy, quien es otra onda”.

12 “Soy de house y música electrónica. De cantantes prefiero a Bad Bunny y ahora estoy escuchando La jumpa, de Arcángel”.

13 “Me agrada escribir y el trap me inspira. Provoca en mi molestia y así lo plasmo, de manera violenta. Para lograr el efecto contrario, escucho música clásica, analizo ambos y parto de ahí para escribir”.

14 “En mis momentos de alegría no hay nada como las canciones de Elvis Presley. Me identifico con él por su rebeldía”.

15 “Mi frase de bandera es ‘no hay mal que por bien no venga’”.

El ex chico reality indica que de ser productor ejecutivo de un proyecto, contrataría a Víctor Aráuz y a Carolina Jaume. Joel Armijos

16 “Desde hace varios años que pasó el Año Nuevo fuera de Bolivia. A mi familia le dedico otro tiempo. Necesitaba salir de casa”.

17 “Experimentaré ahora lo que es pasar Navidad y Fin de Año en Ecuador. Lo pasaré en Salinas, que no conozco. En el pasado ya lo hice en Estados Unidos, Chile y México”.

18 “De donde soy, en la cena de Navidad se come harto chancho y se sirve con relleno con variedades de ensaladas. Para Año Nuevo, la gente se viste de blanco y los deseos varían según el color de ropa que te pongas. Si quieres dinero, amarillo; si deseas amor, rojo. No sé qué usaré este año, capaz no me pongo calzoncillos (risas). Que sea lo que la vida quiera”.

Rihanna muestra por primera vez a su hijo Leer más

19 “En estas fechas pido lo mismo que todos los años. Fortaleza para afrontar todo lo que me dé la vida, y hasta ahora se me ha dado”.

20 “Este año ha sido bonito, nunca antes me había planteado la posibilidad de mudarme. Aquí en Ecuador he sobrepasado el máximo de tiempo que he estado en el extranjero: llevo casi ocho meses”.

21 “Estando solo, he aprendido a valorar a los amigos, que son pocos”.

22 “Lo que más me ha gustado de Ecuador es el verde. Lo he comido en bolón, tigrillo y en caldo de bolas. Donde probé los mejores fue en Manta”.

23 “De las ciudades ecuatorianas que he conocido, me ha cautivado Cuenca y también Quito, por el clima”.

24 “Ha sido muy divertido actuar en Compañía 593 y el equipo con el que me tocó hacerlo fue muy profesional. Se grabará la tercera temporada y está en proyecto la cuarta. Me llama la atención cómo la gente me aborda en diversos lugares para preguntar acerca de mi personaje y en qué termina la novela”.

EN POCAS PALABRAS

Olores: Café.

Colores: Azul.

Sabores: Bolón de verde.

Cualidades: Alegría.

Defectos: Inseguridad.

Deportes: Fútbol.

Posición: Arriba.

Alergia: Al limón.

Manías: Bruxismo.

Un trastorno obsesivo compulsivo: La limpieza y el orden.

Sobresaliente en: Sacar sonrisas.

Muy malo para: La paciencia.