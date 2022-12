Faltando poco para terminar el año, Andreína Bravo dice estar agradecida. Califica el 2022 como un tiempo de crecimiento. “Las caídas me ayudaron a aprender a decir que no y quedarme con la gente real que está a mi alrededor”, dice a EXPRESIONES.

Su prioridad, además de su carrera, es su paz. “Antes me preocupaba mucho por defender mi nombre, ahora prefiero cuidar y proteger mi salud mental, preocuparme por mi bienestar, estar enfocada en mi objetivo, no dar oídos a lo negativo y ser feliz dando amor”.

De la música, aclara que no busca un Grammy, aunque está consciente de que con trabajo y dedicación las cosas llegan por añadidura. “Fue lo que sucedió con los premios Heat. Yo no los busqué, se dieron como resultado del trabajo que he venido haciendo. Mi sueño siempre será llegar al público”.

Su nueva canción lleva por nombre Matriarcado, “un perreo sensual y atrevido que habla de lo bueno de estar solo, conociéndose a uno mismo”.