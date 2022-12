Con la cobertura de Qatar, María José Flores ya suma cuatro Mundiales. La periodista deportiva de TC destaca que desarrolló su trabajo con total libertad y eso incluyó las prendas que lució durante sus transmisiones. “Tenía mis brazos expuestos por el calor, era imposible andar con blazers o sacos todo el día. Vi pocas mujeres en las calles”, comenta la popular Majo, quien cubrió la mayoría de partidos dada la cercanía de los estadios.

Agrega que en sus ratos libres pudo bañarse en la playa en biquini, sin ningún problema. En cuanto a la comida, indicó a este medio que no quiere saber nada de shawarmas. “Era lo que encontraba ahí, traté de comer lo que conozco porque me daba miedo probar otra cosa que me hiciera daño”.

Manifiesta que vibró con los tres partidos de Ecuador y luego, siendo fan de Lionel Messi, está feliz con el triunfo de Argentina que se llevó ayer la Copa del Mundo. “Mis primeros años en el periodismo deportivo arrancaron con Messi en Sudáfrica 2010, me hice amiga de su hermano y de su familia. Tuve la oportunidad de entrevistarlo luego en una zona mixta en la Copa América de 2015 en Viña del Mar (Chile)”.

La comunicadora espera llegar a los diez Mundiales y obtener un reconocimiento de la FIFA.