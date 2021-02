Andrés Cepeda, una voz inquebrantable

Narrador y protagonista de sus historias, en su nueva propuesta hay música, comedia y stand up.

Irónica. No hay otro adjetivo que pueda calificar mejor a la vida. Al menos la de Andrés Cepeda quien, hasta los 17 años, fue tartamudo y, en aquel entonces, el médico que lo atendía le dijo que se dedicara a cantar en la ducha para vencer esta dificultad.

¿Qué sentirá hoy ese doctor que lo veía años atrás? Orgullo o satisfacción de que ese joven muchacho con trabas para hablar, es actualmente uno de los artistas colombianos con mayor reconocimiento internacional.

En su adolescencia perteneció a la agrupación Poligamia, de una época bohemia de la que recuerda haber sido muy descarriado, pasó al Andrés Cepeda de hoy, más serio y centrado, con ganas de seguir compartiendo música por mucho tiempo.

El cantautor conversó con EXPRESIONES en una charla en la que enfatizó la añoranza que tiene de volver a sentir al público cerca. Entre tanto se reinventa y trabaja para mantener esa relación y mañana 13 de febrero presenta el espectáculo 'Cepeda en tablas, más canciones que contar', live streaming.

Así son las cosas

¿Hacer estos show virtuales le ha suplido las ganas de estar parado en un escenario con gente en frente? ¿Cómo lo vive?

Es una experiencia muy diferente. Uno como artista tiene que sacarse de la manga las emociones que tendría si tuviera el público en frente. Me parece que es un reto meramente profesional tratar de proyectar lo mismo que si se tuviera público. Es algo que nunca nos había tocado hacer y es un trabajito extra que hemos aprendido. Al principio era un poco extraño y adaptarse a eso tomó tiempo, entender y acostumbrarse… Ya ahora hace parte de lo que hacemos hoy. Uno hace ese esfuerzo, se mentaliza y recurre a recuerdos y vivencias previas para proyectarlas en ese momento.

¿Cómo fue la transición de cambiar el formato del show?

En lo que nos quisimos embarcar fue llevar a la virtualidad estas dos temporadas que habíamos hecho en el teatro de Cepeda en Tablas que teníamos mucha dificultad para sacarlas de nuestro país por cuestiones de costo y de producción, y que precisamente ahora tenemos la oportunidad para que gente de todas partes pueda ver este espectáculo que combina el concierto, con la comedia y el standup. Me permite ser narrador y protagonista de esas historias que se esconden detrás de cada canción que vistas con el tiempo son muy graciosas, ya nos podemos reír de ellas aunque no hayan salido tan bien.

Evaluna Montaner presenta 'Uno más uno' Leer más

Alejandro Santamaría es uno de los invitados de esta función. ¿Qué le recomendaría a los nuevos artistas colombianos, como él, que hicieran que usted no pudo hacer en la música?

Yo siento que más bien podría ser un poco al revés. Me hubiera gustado ser tan disciplinado y comprometidos como ellos a su edad (risas). Son gente muy seria y muy profesional que desde muy temprano asumió esto con toda la seriedad del caso. Yo fui muy bohemio, un poco descarriado y perdí algo de tiempo y foco por andar de fiestas y por andar haciendo cosas que no me estaban enfocando en el trabajo en la edad que tienen chicos como Alejandro. Yo a ellos les admiro mucho eso. El consejo que les daría es que con esa misma seriedad con que están empezando su carrera, persistan y sigan siendo coherentes con los que le gusta hacer, el sonido que les gusta proyectar, las letras que hacen, para constituir un estilo y puedan tener una carrera larga.

Hay esperanza, veo a mis colegas argentinos que están empezando a mover su industria y empezando a hacer shows con ciertos protocolos y cuidados, pero están saliendo a las salas y escenarios. Te podrás imaginar que es eso en particular lo que extrañamos mucho, de todas maneras a seguir trabajando, pero queremos seguir teniendo al público en frente, de eso no lo dudes.

Hablando de jóvenes, hace unos días publicó una fotografía con dos de los integrantes de Morat, ¿qué están planeando?

A raíz de lo que hicimos juntos para mi álbum 'TRECE', yo establecí una relación amistosa y creativa con los muchachos, particularmente con Juan Pablo Isaza (vocalista) que es un gran compositor. Hace poco nos reunimos en casa para escribir e hicimos algo muy bonito, de hecho esa noche fuimos al estudio a grabar lo que estaremos presentado muy pronto. Es una canción que va a estar en el próximo disco de ellos y me invitaron a cantar. No sé exactamente cuándo saldrá, pero es un álbum que presentarán este año.

Con otro artista que mantiene una gran relación es con Fonseca. ¿Alguna anécdota inédita que nos pueda revelar?

(Risas) Tenemos unas anécdotas buenísimas, y muchas, pero son de esas tan buenas, que nos divertimos tanto, tanto, que no se pueden contar (risas). Ese es el problema, son maravillosas. Nosotros quedamos muy contentos de nuestro experimento juntos tanto en el escenario como en el estudio con el disco 'Compadres' (ganador del Latin Grammy 2020 como Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional). También cuando nos sentamos a escribir las canciones que son compuestas por los dos, fluyó muchísimo, nos sentimos muy cómodos el uno con el otro y eso no siempre es fácil. Tenemos ganas de darle continuidad al proyecto, ahora tenemos que retomar la gira que dejamos el año pasado, en el segundo semestre de este año, si Dios quiere. Ya están empezando a confirmar fechas sobre todo en Estados Unidos, pero eventualmente nos reuniremos en el estudio porque la experiencia fue muy buena para los dos.

Bertín Osborne: "Soy un disfrutón de la vida" Leer más

¿El encierro drástico que se vivió a principios del 2020 le trajo inspiración para escribir?

Sí, escribí mucho solo pero también escribí con otros colegas a través de distintos medios porque había mucho tiempo. Y no estábamos corriendo de un lado a otro. Lo bueno del año pasado creo que fue eso, que la mayoría de los artistas nos concentramos en la parte creativa más que nunca, tuvimos mucho tiempo y seguramente muchas inquietudes que hemos estado resolviendo.

Con su repertorio

La charla con Cepeda se llevó a cabo vía Zoom y le quisimos hacer unas preguntas rápidas que debía contestar con canciones de su autoría. El artista nos sorprendió y cantó una parte de cada una de ellas. El video lo puede ver en la cuenta de Instagram @revista.expresiones.

Michelle Espinosa, ‘bautizada’ por Mau y Ricky Leer más

Una canción para conquistar: ‘Tengo ganas’

Una canción para que los ciudadanos no pierdan la esperanza en época de elecciones: ‘Alma’.

Una canción de su repertorio para el nacimiento de un bebé: ‘Te voy a amar’.