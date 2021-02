Bertín Osborne: "Soy un disfrutón de la vida"

Hace 40 años emergió en la música pop un joven español, hijo de un conde. Su nombre, Bertín Osborne (66). Su canción Tú solo tú, incluida en su álbum debut (Amor mediterráneo), le abrió las puertas de la fama y el éxito. Hoy, este hombre de negocios y presentador de televisión continúa vigente captando a nuevas generaciones con sus posturas políticas y su espacio de entretenimiento Mi casa es la tuya.

Desde Madrid, establecimos contacto telefónico con el artista, quien entre otras cosas habló de su separación reciente de la venezolana Fabiola Martínez y su nuevo álbum.

¿Está consciente de que con su canción Tú solo tú, un clásico de la balada pop, en este 2021 usted celebra décadas de carrera?

Dejé de contar los años cuando cumplí los 20 (risas). Te confieso que no está entre mis canciones favoritas, realmente fue incluida en un segundo tiraje de mi primer álbum.

¿Y cómo fue alcanzar el éxito a los 26 años, no solo en España sino también en América con su primer disco?

Mi filosofía, en ese entonces y tal como ahora, ha sido ‘yo estoy de paso’. En esa época tenía otra profesión y en mi familia era impensable que yo sea cantante. Entonces me dije, ‘esto durará unos meses y se habrá acabado’. Y, mira, seguimos aquí (risas).

¿Qué recuerda de esos años mozos en los que sentía que era el dueño del mundo?

Recuerdo los 128 conciertos que hice en esa época con ese disco y cuando grabé el segundo álbum (Como un vagabundo) superamos el récord con un millón de copias vendidas y en Francia fuimos número uno.

Y el asedio de mujeres en España, Francia y toda Latinoamérica lo ubicaron también como un sex symbol en ese entonces...

Siempre lo tomé como una diversión. Yo me la pasé bien, me reía de toda la situación. Pero lo que empezó como una broma sigue siendo la profesión de mi vida. Lo que mencionas duró unos cuantos y ya, pero he grabado producciones en las que plasmé mis gustos variados por la música, ranchera, pop, crooner y hasta reguetón. Siempre grabé mis canciones.

Vinieron más discos, el tiempo pasó, pero se mantiene en boga ya sea por su vida sentimental o por sus programas de televisión... ¿Qué tal esa faceta de entrevistador? ¿Qué ha sentido al estar del otro lado?

Mi casa es la tuya me permitió efectivamente estar del otro lado. Y lo que quería era tratar como me gustaría que me trataran. Y yo entrevisto, yo converso y la mayoría de invitados son mis amigos, lo que hace la charla muy amena y simpática y pues ha habido de todo, risas, llanto y confesiones de todo tipo.

¿Qué confesiones por ejemplo?

Uff, desde revelación de hijos secretos hasta tendencias sexuales de las que nadie sabía.

¿Cómo lo afectó la pandemia?

Tener otros negocios y no solo vivir del canto o la televisión nos permitió aguantarnos y sostenernos. Quienes solo son cantantes sí la han pasado mal, unos más que otros.

¿Cómo va este año en curso, cuáles son esos propósitos que espera que se cumplan?

Quiero hacer una gira de 50 conciertos, se viene un nuevo disco de mi autoría y con ritmos variados. Y seguir divirtiéndome como siempre en todo lo que hago, con mis caballos, mis hijos y mis empresas.

Fabiola Martínez y Bertin Osborne se casaron en el año 2006, pero para ese momento ya tenían una relación de cinco años. . Instagram

¿Cómo sobrelleva una separación con alguien a quien quiere todavía (Fabiola Martínez)?

A raíz de nuestra separación, se han aflorado las emociones en muchos (risas), pero es lo que ves. Por más que quieran buscar otra pata a la mesa, no la encontrarán. Ni ella ni yo hemos responsabilizado a terceros de lo que ha ocurrido ni el uno habla mal del otro. Fue una relación fantástica, pero que ya no daba más en la convivencia, pero nos queremos mucho.

Una ruptura pondría de mal humor a alguien, pero con usted ha pasado todo lo contrario, si tomamos en cuenta que en su vida ha experimentado también el dolor y la pérdida de seres queridos como Sandra Domecq, madre de sus tres hijas.

Mi madre siempre me dijo desde pequeño: “En esta vida agárrate a lo positivo”. Por eso siempre veré el lado bueno de las cosas por más duras o adversas que estas sean.

¿Qué recuerdos tiene de Ecuador?

Los mejores. Sí sabes que aún no conozco Galápagos y quiero hacerlo... Los ecuatorianos son gente maravillosa, recuerdo los viajes y las presentaciones en Guayaquil y en Quito, que es una hermosa ciudad. Seguro incluiré a Ecuador en mi gira de 50 conciertos que será este año.

EN POCAS PALABRAS

*Sandra Domecq: Una señora.

*Fabiola Martínez: La mujer 10.

*Un defecto: Genio terrible.

*Una manía: El orden.

*Un artista para aplaudir: Bruce Springsteen, Frank Sinatra.

*Una película: Gladiador.

*Un libro: El Cid Campeador

*Un amor para no olvidar: Mi madre.

*Un olor: El jazmín.

*Un sabor: La cerveza.

*España: Espero que vuelva.

*Venezuela: Un amor perdido que quiero recuperar.

*Un libro escrito por usted llevaría por título: "Soy un disfrutón de la vida".

* Bertin Osborne: Cachondo.