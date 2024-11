Andrés Cepeda y Los Ángeles Azules: se unen al ‘chucu, chucu’ de la cumbia

En la más reciente etapa del cantautor colombiano Andrés Cepeda se muestra una búsqueda especial por los recuerdos, su paso por Bogotá -ciudad que lo vio nacer-, y aquellos sonidos que le completan la vida. Este viaje es parte de una introspección artística que el próximo año se convertirá en su décimo quinto álbum y al que ha bautizado como su ciudad.

Beret y Dulce María: Así es la colaboración más vulnerable del año Leer más

Este 2024 ha sido lleno de trabajo, sacando sencillos con varios amigos, a los que les ha permitido conocer esta historia. Entre ellos está Juan Fernando Velasco con Esta vez no fallaré y Otra canción con Andrés Obregón. Pero la más reciente es la que canta junto al grupo insignia de la cumbia mexicana, Los Ángeles Azules.

Cariñito es la melodía que reversionan del clásico peruano, compuesta por Ángel Aníbal Rosado. Un tema que se hizo famoso en voz de Los Hijos del Sol, en 1979, por lo que está cargado de historia y ha hecho bailar (y también sufrir) a un sinnúmero de latinos.

Hacerle honor a esta canción forma parte de este trabajo de visitar las canciones que sonaban en las reuniones de su familia y evocar la calidez con la que creció.

Pero hay un momento especial por el que esta canción lo abriga: es el tema que sonó en la graduación de su secundaria, por lo que automáticamente lo devuelve al salón en donde la bailó junto a sus compañeros de promoción.

Así se van tejiendo las historias de su vida con canciones y sonidos que llegará completo en el 2025.

RELACIONADAS El fotógrafo acusado de violencia y acoso digital llegó a trabajar con Mar Rendón

Chad Michael Murray promociona película de Netflix con calendario 2025 Leer más

La entrevista con Andrés Cepeda

¿Cómo llegan a usted las ganas de hacer cumbia?

Es algo que me tiene muy feliz. Es un género que no había hecho antes, pero que me corresponde mucho y me ha acompañado toda mi vida. Cariñito es un clásico que me trae muchos recuerdos de las navidades, de mi infancia. Y está en este álbum porque fue la canción de mi promoción de colegio. En los años 90, en el salón rojo del hotel Tequendama. Ya cuando me tocó todo el mundo la conocía. E invité a Los Ángeles Azules porque son los reyes de la cumbia mexicana. Esto habla de la transversalidad de la cumbia que se consume desde México hasta la Patagonia.

Esta canción tiene esta característica de los colombianos llamada ‘música de diciembre’. ¿Por qué entra en esta categoría?

Tradicionalmente ha existido un repertorio en el mes de diciembre, que tiene que ver con la cumbia, el vallenato y el formato de big band. Básicamente, con la música tropical. Y son temas que se van quedando de generación y generación. Esta comienza a sonar desde finales de noviembre y hasta enero. Estos temas forman parte importante de la celebración de las novenas, de las reuniones familiares y de amigos. Perduran en el tiempo porque se quedan encapsuladas y aparecen en estos días. Cariñito es muy de diciembre.

Evoca mucho a la reunión de la familia.

Sí, casi en todas las casas de acá se escuchan las mismas canciones.

¿Cuál sería la canción de diciembre de su familia?

Cariñito es de esas, por eso la escogí. La rumba criolla también forma parte de lo que escuchábamos, le encantaba a mi papá. Estas canciones aparecen con la decoración de Navidad.

¿Cómo fue el invitar a Los Ángeles Azules a grabar Cariñito?

Yo les escribí a los compositores para pedir autorización y escribir un preludio. Luego a los Ángeles, quienes conocían perfectamente el tema, pero nunca lo habían grabado. Eso les llamó mucho la atención y se emocionaron. Luego fui a México a grabar el tema y el video. Ellos son grandes conocedores de la cumbia y de los sutiles cambios que tiene en cada país.

¿Cuál es la diferencia entre la cumbia colombiana y mexicana?

La colombiana tiene tempos más arriba y veloces. Mientras que la mexicana los rebaja y la hace más lenta. Utilizan un acordeón más armónico. También usan ellos un bongó. Y otros tipos de instrumentos. Pero en cada país se encuentran sutilezas para hacerlo.

Este tema forma parte de Bogotá. ¿Cuándo saldrá el disco completo?

Andrés Cepeda: Su matrimonio tiene su propia canción Leer más

Ya está todo listo, se grabó en Los Ángeles. Hemos entregado ya varios sencillos. El próximo año habrá más colaboraciones como con Morat, HaAsh, Manuel Medrano, Luis Fonsi. Saldrá en 2025.

Y con este tema que le da nombre al disco, cree que es más personal que alguno que los otros 14 que ya ha presentado…

Es muy personal porque son historias que nunca había cantado y tienen relación directa con los lugares de mi ciudad y momentos de mi vida. Es muy íntimo y mi relación con el espacio: los parques, cafés, restaurantes y calles… Uno se acostumbra a la nueva Bogotá, porque hay que querer a la ciudad para verla crecer y conocer sus dificultades.

Las canciones que marcaron la vida de Andrés Cepeda

El más reciente tour de Andrés, Nuestra vida en canciones, y que tiene 14 fechas por el interior de Colombia, es un recorrido por las canciones que él y el público han hecho indispensables en su carrera. ¿Pero cuáles son los temas que marcaron la vida del cantautor? Nos revela un poco de la lista de reproducción que nunca falla en su día a día.

Esto es lo que escucha:

- The Beatles, especialmente las canciones Here comes the sun y Yesterday.

- The Rolling Stones, el disco Sticky Fingers.

- Mercedes Sosa y todos sus himnos.

-Benny More y Rolando Laserie, sacan la cara por los boleros.

-Luis Alberto Spinetta y Fito Páez ponen la cuota de rock argentino.

- No pueden faltar la música colombiana como el vallenato.

¿A quién va dedicada Bogotá?

En Instagram, Andrés mostró un video muy emotivo. Se trata de la primera vez que escuchó completa y terminada la canción Bogotá, la misma que se la dedica a su madre Miryam Cediel, quien ya no está en ese plano. Para homenajear a su mamá y a su ciudad, recogió videos, fotos y recorrió las calles y la casa en donde creció. Lo cual quedó grabado en un videoclip que filmó en el Teatro Colón, de Bogotá, lugar al que amaba ir Miryam a ver a sus artistas favoritos. “Cuando regreso a vivir a la casa de mi niñez me encuentro con la ilusión de volver a estar en ese espacio donde fui tan feliz con mi familia y del que tengo tan lindos recuerdos, pero al llegar y advertir que en mi memoria permanecía el saludo de mi madre al recibirme, reviví la ausencia y la nostalgia y encontré en ella la motivación para esta canción”, cuenta Cepeda.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!