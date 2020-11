Andrea Torres: "Carlos Julio no es celoso, me deja crecer"

La reina de Guayaquil 2014, Andrea Torres (32), celebró su unión civil con el hombre de su vida, Carlos Julio Goya (37), en una reunión con pocos familiares y amigos en el hotel Mansión del Río. La pareja tenía previsto también contraer matrimonio religioso en este mes, pero por la pandemia este se suspendió.

En enero fijará la fecha de la boda eclesiástica, tal vez sea en agosto del 2021. Ellos han estado juntos desde hace diez años, lo celebraron el 24 de octubre.

“Carlos Julio (quien tiene un patio de venta y compra de carros) no es celoso, me apoya, me da mi espacio, me deja crecer. Eso lo hace diferente, por ello hemos permanecido juntos todo este tiempo”, dice emocionada la exsoberana.

El vestido que lució ella durante el enlace fue confeccionado por Eduardo Villamar y el mismo diseñador hará el otro. Ya está listo el boceto. Como les encanta la playa, el destino elegido para la luna de miel quizá sea Cancún, en México.

Los esposos esperan que la pandemia les permita invitar a todos sus familiares. Carlos Julio tiene parientes que viven en el extranjero con los que le gustaría compartir esta ocasión especial en agosto.

Andrea trabaja en radio Forever y tiene varios emprendimientos, uno de ellos de comida.