Andrea Rendón: "No extraño la TV, pero la disfruté"

A los 43 años, Andrea Rendón Lasso, expresentadora y exdirectora de la revista 'En contacto', vive a plenitud por tercera vez la maternidad. Hace dos meses llegó Saúl, quien a cada instante reclama la atención de su madre y el 6 de agosto recibirá el sacramento del bautismo.

Bárbara Fernandes: "Mi orientación sexual la conocía desde niña" Leer más

A punto de cumplir 17 años de casada con Fernando Flores, cuando EXPRESIONES conversó con ella, celebraba el cuarto aniversario de su renovación de votos matrimoniales (en Estados Unidos ). La también defensora del medio ambiente (graduada en Turismo y Hotelería) considera que tras la pandemia de COVID los seres humanos están más egoístas que nunca.

Es sobrina de Guillermo Lasso. Su madre, Pilar, es hermana del presidente de la República. A pesar de aquello, prefiere el perfil bajo y ser discreta con el tema.

Pasados los 40, volvió a ser madre por tercera vez...

Mi hijo Sergio tiene 14 años y Emiliano, 11. Por ello me cogió de sorpresa y como nueva, pero en el buen sentido porque estoy en un buen momento. Con el teletrabajo manejo mis actividades desde la casa. Además llevo un estilo de vida saludable. Antes no hacía ejercicio, era vaga, pero desde los 40 troto y entreno con pesas. Aproximadamente hace cuatro años aprendí a preparar platos vegetarianos.

José Luis Arévalo: "Soy un tipo superbacán, normal y real" Leer más

El embarazo me agarró en un buen estado físico y anímico, tal vez por eso lo disfruté. La primera vez fue a los 28.

¿Cómo lo tomó cuando se enteró de su estado?

Mi esposo y yo habíamos decidido quedarnos con dos. En algún momento, yo consideré tener otro. Cuando vi que era positiva la prueba de embarazo me reí a carcajadas, porque las personas hacemos planes, pero al final Dios decide. Me llené de dicha. Mi alma quería a este bebé. Ya me ligué.

Alejada de la TV, ¿es madre a tiempo completo?

Tengo mi espacio radial 'Aquí para todas' en I.99, con Cuty Ycaza y Sophy Castañeda. Desde marzo del 2020 estoy haciendo el programa en casa. A veces me contratan para conducir eventos y soy embajadora de marcas. Se dio el escenario para compaginar mi nueva maternidad con mis actividades profesionales.

Hace casi un mes mi esposo me dijo que quería que vuelva a la TV. A los pocos días estuve invitada a 'Noticias de la mañana', de RTS.

¿Le habría gustado ser la nueva presentadora de RTS?

Es un bonito espacio, pero en estos momentos de mi vida, no. Tal vez hace un año, cuando todavía no llegaba mi tercer hijo, o después de dos o tres años cuando el niño esté más grande.

¿Entonces no extraña estar en pantalla?

No lo extraño, pero lo disfruté. La TV es un medio que da mucho, que permite aportar, pero cuando se está en ella absorbe mucha energía.

La revista que usted dirigió ya no es ni la sombra de lo que era antes, en referencia a los contenidos.

'En contacto' es un show matutino, en el cual se ofrece mucho entretenimiento. Es lo que he visto en las redes sociales. Antes había algo de ese contenido, pero también reportajes, investigación y manteníamos contacto con la gente. Los medios responden a lo que el público quiere ver.

Aunque tienen un compromiso social, también son un negocio. Creo que hay contenidos para diferentes gustos. Ya no se reducen solo a la TV, existen plataformas digitales. Si no encontramos en la televisión abierta lo que nos interesa, lo buscamos en otro lado.

Las investigaciones en el caso de Efraín Ruales indican que tenía determinados bienes materiales, algo que sorprendió...

Cuando se está cerca de una persona se conoce su esencia. Considero que era un hombre coherente. Cuando a él algo le incomodaba, no lo disimulaba. Eso para mí (como directora ) era un problema porque se le notaba en la cara. Ahora que está muerto pueden decir cualquier cosa.

¿Considera que su amiga Úrsula Strenge tomó la mejor decisión al cambiarse de canal? Ella es de esas personas que tienen una estrella. Donde va, siempre lleva su luz. Brilla y hace que el resto brille. Tiene licencia en la vida para tomar decisiones que, generalmente, se convierten en positivas.

¿Ser sobrina del presidente de la República Guillermo Lasso le abre puertas?

Políticamente me las cierra todas porque así pensamos y actuamos en mi familia. Mi tío lo dejó claro desde el primer día de su mandato: sin beneficios de ningún tipo. Soy un soporte afectivo en nuestra gran familia, somos muchos.

¿Y la política le interesa?

Abrir puertas políticas no me interesa. Me han ofrecido ser aspirante a concejala. Además un vecino me hizo una propuesta, era de otro partido. Le dije que mi tío era Guillermo Lasso. A esta persona eso no le importaba, pero a mí no me atrae.

¿Pero guarda sus ahorros en el banco de su tío?

Desde que el banco es mi cliente en el espacio de radio que se estrenó hace aproximadamente cuatro años. Cuando empezó a pautar en el programa (risas), abrí una cuenta. No tengo ni tarjetas ni he hecho préstamos. Más cercanía familiar, más lejos en esos temas. Así somos.

¿Cómo es el presidente Lasso en el rol de tío?

Es el hermano menor de mi mamá. Super bromista y, en ocasiones, serio. Le gusta poner apodos y hacer chistes. Cuando eran las olimpiadas del colegio, iba con su cámara a grabar. Es el típico tío menor. Somos una familia muy unida.

Un matrimonio de 17 años

El 31 de julio, Andrea Rendón cumplirá 17 años de casada con Fernando Flores, a quien conoció en el Hilton Colón, donde la comunicadora trabajó. Entonces él laboraba en una agencia que le hacía la publicidad al hotel.

En su mano izquierda luce su anillo de renovación de votos matrimoniales que hizo un 28 de julio hace cuatro años, en Las Vegas. “No me lo saco y mi esposo tampoco. Llevo ese y el otro, cuando contraje nupcias en 2004. Cuando estaba en Estados Unidos por la renovación de votos, sentí que me separaban de mi trabajo. Al regreso me despidieron de 'En contacto'”, cuenta.

Su pareja cocina los fines de semana. Le encantan las parrilladas y la comida mexicana.

Cumplirá 17 años de casada, el 31 de julio. Christian Vinueza // EXPRESO

Confesiones

¿Por qué se llama Andrea? En su familia soñaban con un varón y le iban a poner Guillermo (como el papá). Pero nació una niña.

El color de sus ojos: Son tono avellana. Su padre tiene los ojos color turquesa y los de ella son más parecidos a los de su mamá.

Su primer trabajo: Tiene más de 20 años en la Comunicación. Lo primero que hizo fue escribir una columna ecológica en un diario de la ciudad en 1996.

Programas de TV: En Ecuavisa Internacional estuvo en el espacio 'Desde casa' y en Ecuavisa en 'En contacto' (cuatro años).

Ropa: La mayoría es comprada en Ecuador. No le llaman la atención las marcas. Tiene muchas blusas porque considera que se combinan fácilmente, además de jeans y suéteres. Le encanta el negro.

Manías: Es exigente con las reglas porque considera que se hicieron para cumplirlas. Además es muy protocolaria y maniática con la verdad. No hay excusas para no decirla. Sobre el ahorro: No gasta en artículos de lujo, pero no es fanática de ahorrar. Su esposo es el organizado en las finanzas.

Viajes: Dice que es el dinero mejor gastado. El viaje más reciente fue a Orlando, ya embarazada. Previamente estuvo en Chicago. Su ciudad favorita es Nueva York, la ama. Comida: Platos que lleven verde.

Creencias: Criada católica, no es practicante. Su familia materna profesa esa religión. Cree en Jesús y estudió en la Escuela de Auto-Realización Yoga y Cristianismo.