Ana Passeri y Noralma Reeves salvan la Navidad

En la noche de Navidad, Santa Claus estará confinado, nadie quiere que se contagie del virus mortal. Las elfas Lili y Lala tienen la tarea de salvar la fecha. En una hora de espectáculo con canciones, baile, risas y emotividad, Ana Passeri y Noralma Reeves protagonizan el montaje 'Christmas Night El Cabaret', los cuatro primeros miércoles de diciembre a las 20:00 en el Teatro Sánchez Aguilar.

La quiteña Ana Passeri (37) es actriz, cantante y coach vocal. Desde casi diez años vive en Guayaquil. Hija del tenor Hernán Tamayo, estudió en el conservatorio Rimsky-Korsakov y en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Guayaquil.

En Viena, Austria, hizo una maestría en ópera y en teatro musical, donde estuvo casi cuatro años. Allá se especializó en la enseñanza y, mientras estuvo en Quito, fue parte del elenco estable del teatro Nacional Sucre. Últimamente ha producido 19 obras de teatro y microteatro con su productora Passeri Studio.

Generalmente cuando se menciona la palabra cabaret se piensa en un lugar con mujeres escasas de ropa...

Así es y quisimos cambiarle la manera de pensar a la gente de que cabaret es solamente el lugar donde las chicas se quitan la ropa. En las grandes urbes estos sitios ofrecen baile, danza, magia, malabarismo y teatro.

Guayaquil ha sido una ciudad muy generosa conmigo. Durante la cuarentena pensé en regresar a Quito porque estaba sin trabajo, pero el universo puso en orden todo y me quedé. Con el teatro tengo algunos compromisos y soy profesora de la Universidad Casa Grande.

Esta es una obra que tiene un mensaje muy especial...

Este cabaret es navideño. Somos tres personajes (con el pianista Miguel Gallardo). Noralma es la elfa Lily y yo soy Lala. Santa Claus está en el grupo de riesgos en esta pandemia y se nos encarga a que ambas salvemos la Navidad.

Es una obra que ofrece canto, teatro y baile, cuyo mensaje es rescatar esta fecha y que a pesar de las adversidades lo que debemos agradecer es estar vivos y unidos. A través de la alegría deseamos catalizar este dolor tan grande que ocasionó la pandemia.

¿Se puede salvar la Navidad?

Absolutamente. Mientras existan razones para celebrar siempre habrá Navidad. Durante los tres primeros meses encendía la computadora y solo veía gente muerta. Me afectó mucho. Hay que decirle a la vida, está difícil, pero seguimos y debemos continuar sonriendo. Trabajamos para dar alegría. No solo se trata de lo comercial. Mi hijo Pedro, de 3 años, está muy emocionado con el montaje.

¿Cómo afectó a los artistas estar alejados de los escenarios?

Hemos estado afectados en muchos sentidos, no solo porque no teníamos trabajo, además por el dolor que se siente estar alejados de lo que amamos. Es algo de lo que no se habla. Subí de peso en la cuarentena y mi cuerpo no estaba entrenado. Me tomó un par de semanas volver a estar en forma.

Noralma Reeves. Gerardo Menoscal // EXPRESO

"Hasta en la circunstancia más difícil se puede rescatar esta fecha”

La actriz Noralma Reeves (29) también canta y desde el año pasado ha participado en musicales. Graduada en Bellas Artes y en el ITV, donde además ejerció como profesora, tiene diez años de carrera.

Su primera obra fue 'Toda esta larga noche', que gira en torno a cuatro mujeres encerradas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

También ha estado en microteatro y en la TV estuvo en 'Tres familias, el origen', de Ecuavisa, y en cine, en la cinta 'Minuto final'. Ahora es parte de 'La noche se puso buena' en 100.5 FM y con Ana Passeri compartió en 'Vivir es un cabaret'.

Considera que los artistas deben salir de su zona de confort y no limitarse. “No me siento muy identificada con el baile, soy bailadora que disfruta la música, no bailarina, pero hay que prepararse para rendir como se espera”, dice.

Ella interpreta a Lily y es el personaje superficial de la historia que “nos permite llegar a la conclusión de que la Navidad es mucho más que compras. Todos caemos en eso, de alguna u otra manera. Nos convertimos en compradores compulsivos”.

¿Y usted es de las que gasta sin control?

Cada año trato de despegarme de esa obligación. En algún momento me vi envuelta en lo de consumir y solo terminé agotada, no disfruté y me quedé gastada. Enero es el chuchaqui del año, cuando nos sentimos mal. Por ello hay que revisar lo que estamos haciendo.

¿Cuál es el mensaje que en su caso quiere dar con este espectáculo?

Esta Navidad será muy particular por lo que hemos vivido con la pandemia. Generalmente la fecha para algunos es de mucha alegría y para otros de tristeza; pero en 2020 hubo y hay mucho dolor. Mucha gente murió, especialmente en la ciudad. Emocionalmente estamos muy afectados. Gracias a Dios mi familia no se enfermó. Mi mamá (Noralma) fue fumadora y existen secuelas. Ella no creía en la gravedad de la crisis sanitaria hasta que fallecieron dos amigas.

Profesional y físicamente, ¿cómo la afectó esta para obligatoria?

Intento estar ocupada mensualmente. Me encontraba en Quito ensayando para el musical 'Mamma Mía'. Suspendieron las actividades por una semana, sin saber lo que se venía. Preferí regresar a Guayaquil, le hice caso a mi intuición.

No me equivoqué porque luego se dio una larga cuarentena. Comencé a hacer de todo, aprendí algunas recetas, me leí muchos libros, pintaba. Solo paraba cuando ya me sentía cansada, me dio tendinitis (en una de las manos). Cuando me atendieron me dijeron que descanse. Entonces subí de peso, inicié un entrenamiento, me sirvió mucho.

¿Se puede rescatar la Navidad?

Claro que sí. Siento que todos hasta en las circunstancias más difíciles tienen una razón para disfrutar y rescatar esta fecha. Vi a mi mamá poner el árbol y ya me sentí navideña.

Dirección: Sebastián Sánchez Amunátegui. Productora: Passeri Studio. Elenco: Ana Passeri y Noralma Reeves. En coproducción con el equipo del Teatro Sánchez Aguilar. Fechas: 2, 9, 16 y 23 de diciembre a las 20:00 en la sala exterior del teatro. Precio: 15 dólares. Categoría: Cabaret. Clasificación: +18.

