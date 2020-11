María José Flores tiene su marca de sandalias

Los emprendimientos están a la orden del día. La presentadora deportiva María José Flores, de TC, no se quiso quedar atrás. Se puso creativa durante la cuarentena y lanzó su marca de zapatos Majo Flores Collection.

“Siempre me han gustado. Tengo más zapatos que ropa, los que me conocen saben que me encantan. Aproveché el aislamiento para crear, además como estoy embarazada uso muchas sandalias”, cuenta.

Parte de la colección de zapatos. Cortesía

Con el apoyo de su hermana Kiki puso en marcha esta idea. “Quiero proyectar a una mujer elegante, pero que a la vez se sienta cómoda y no siempre tiene que lucir tacos. La aceptación ha sido buena a nivel nacional. Me estoy involucrando en el mundo del diseño, es decir hay modelos creados por mí, he aprendido de texturas, telas, materiales y apliques”.

En enero, María José dará a luz a su segundo bebé y luego lanzará la colección de zapatos de tacos que son sus favoritos.

Ella está casada con Gabriel Macías, tiene un hijo llamado Gabriel y viene en camino la niña que probablemente lleve los nombres María José. El 22 de noviembre cumplió 36 años.

Lamenta la muerte del exjugador argentino Diego Armando Maradona, a quien conoció en el Mundial de Fútbol Brasil 2014. "Tuve la oportunidad de hacerle unas preguntas. Él estaba haciendo su show en ese evento deportivo, era conductor de su programa, nos tocó esperarlo bastante, pero valió la pena porque era Maradona".