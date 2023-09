Amores viejos y nuevos reflejados en la pantalla

Los tiempos han cambiado. Las cualidades o los requisitos que antes se consideraban indispensables para formar una relación de pareja, ahora se han vuelto tan subjetivos como el propio amor.

Las mujeres y los hombres suelen fijarse en características similares cuando están en la búsqueda de un compañero o compañera para sus vidas. Además de marcar como importante el estatus socioeconómico del otro, la amabilidad y la tranquilidad emocional son no negociables, sobre todo para las nuevas generaciones, en las que la ansiedad y la constante comparación con terceros forman parte de su día a día. El uso excesivo de las redes sociales ha despertado estas emociones.

En su gran mayoría, los jóvenes han empezado a cuestionarse si las relaciones que vieron de sus padres o abuelos son el modelo que quieren seguir. Y no en modo de crítica, sino porque la realidad actual es tan diferente, que probablemente las dinámicas que les servían a ellos no encajen en esta modernidad.

En esta edición le contamos cómo dos series retratan el amor dependiendo de la época en la que están ambientadas. Además, le enseñamos algunos estudios que revelan los cambios culturales que dictaminan estas nuevas formas de vincularse.

Las dinámicas para relacionarse se transforman. Este es un recorrido por el pasado y presente mediante dos series que abordan el tema.

UN CUENTO PERFECTO, ANCLADA A LA MODERNIDAD

Esta serie de Netflix retrata la vida de Margot y David, dos jóvenes que acaban de romper con sus parejas y, en el intento por recuperarlas, se conocen y empiezan a ayudarse para lograr regresar con los supuestos amores de sus vidas. Ella estaba a punto de casarse con el hombre “ideal”, con un muy buen trabajo, buen estatus socioeconómico y que, según él, estaba totalmente enamorado.

La protagonista (y esto es importante) proviene de una familia bastante adinerada, dueña de múltiples empresas multinacionales, por lo que ese aspecto de su prometido no la impacta. Es lo que se conoce como una ‘girl boss’ y no necesita de nadie.

Cuando conoce a David, forman un vínculo natural y genuino, aunque al principio todo era parte de un plan. Es esa naturalidad la que los hace conectarse y enamorarse. Como no tenían expectativas puestas en el otro ni estereotipos que el otro debía de cumplir, se complementan.

Un cuento perfecto, los dos personajes tienen el mismo nivel y ninguno siente que es menos o más que el otro. Aquello refleja de manera acertada las relaciones amorosas actuales. A medida que la igualdad económica de género continúe aumentando, podemos esperar que las mujeres sean cada vez más exigentes en sus preferencias de pareja a largo plazo y sean menos tolerantes con las parejas que no satisfagan sus deseos.

Lo que sigue siendo relevante es el interés por un trato amable y la presencia del amor, ya que eso nunca pasará de moda.

MAD MEN, UN CONCEPTO DE AMOR 'OLD SCHOOL

La serie estadounidense, que se estrenó en 2007, se sitúa en los años 60, inicialmente en la agencia de publicidad Sterling Cooper, que con el paso de las temporadas va cambiando de nombre. Don Draper es el protagonista y uno de los mejores publicistas de esa época. Está casado con Betty y tienen dos hijos.

Desde fuera, la de ellos parece una relación perfecta. Ella, una mujer extremadamente guapa, proveniente de una familia reconocida y, en principio, una buena esposa y madre. Él, un hombre proveedor, apuesto e inteligente que brinda a los suyos todo lo que necesitan para estar y verse bien.

Mientras el espectador se va involucrando más en la historia, se da cuenta de que el matrimonio de ellos es insostenible. Don tiene múltiples amantes con las que de verdad se abre, conecta y les cuenta sobre su vida y problemas. Sobre todo, habla de su niñez, un tema muy delicado y personal para el personaje, y del que Betty no sabe casi nada.

La de ellos es una relación muy común en aquel entonces: superficial y esforzada en mantener la apariencias. A pesar de convivir, prácticamente no se conocen y prácticamente no tienen gustos y valores en común. Poco a poco el vínculo se va deteriorando, pero si no ha visto la ficción, no le haremos spoiler.

LO QUE DICE LA PSICOLOGÍA

Según una investigación sobre la selección de pareja y la estrategia de apareamiento en humanos realizada por el Dr. David Buss, catedrático de Psicología de la Universidad de Texas, Austin, las mujeres dan prioridad al aspecto físico y a las cualidades de ‘chico malo’ en el emparejamiento a corto plazo, mientras que dan prioridad a las cualidades de buen padre en el emparejamiento a largo plazo.

Los hombres, por su parte, cuando piensan en una relación larga se fijan en que las mujeres se vean jóvenes y saludables.

Sin embargo, hay un punto importante y es que ambos sexos coinciden en la importancia de ser tratados bien. “El estudio de 37 culturas revela que la variable ‘amabilidad y comprensión’ ocupa un lugar destacado en las preferencias de pareja de las mujeres de todas las culturas (Buss et al. 1990). Estudios posteriores han aportado un importante avance científico al documentar que las mujeres prefieren parejas que sean amables y dignas de confianza, específicamente con respecto a ellas mismas y a sus familias, pero es mucho menos probable que prefieran la amabilidad dirigida a otros tipos de individuos no relacionados (Lukaszewski & Roney 2010)”, indicó el experto.

Sobre lo que buscan los hombres, estos fueron los resultados: “Prioridad a las cualidades de buena pareja y buenos padres, como la fiabilidad y la estabilidad emocional, así como la activación de la emoción del amor, probablemente un mecanismo clave de compromiso”.

