El poder del amor: Mare Cevallos se quedó sin Amor y sin amorcito

El misterio fue revelado. La actriz ecuatoriana Mare Cevallos, entre lágrimas, confirmó que se había besado con el panameño Miguel Melfi, situación que incomodó a los participantes del reality 'El poder del amor', ya que durante una semana, le consultaron a ella sobre lo que se especulaba y le pidieron sinceridad, sin embargo lo negó.

El poder del amor: Mare Cevallos sintió miedo y casi llora Leer más

Pero eso no es todo, ya que a causa de ese secreto, los concursantes juzgaron al colombiano Sebastián Tamayo, tachándolo de mentiroso, pues él fue el que reveló dicho acercamiento entre sus compañeros, pese a que estaba diciendo la verdad.

Según de Mare, todo ocurrió la primera semana del programa, cuando todos rompieron las reglas y acudieron a un bar en Estambul, Turquía. Durante el festejo se dio el beso con Melfi, por lo que prometieron mantenerlo en secreto, ya que a ella le estaba interesando conocer al boliviano Andrés Salvatierra. Fue así, hasta que Sebastián, en medio del 'calor' del reality, reveló que su 'pana' le había contado lo sucedido, esa misma noche.

El Poder del Amor: Don Day lanza sus redes en el cuarto rojo Leer más

La actriz guayaquileña pidió disculpas a sus compañeros, a Tamayo por haber permitido que le dijeran mentiroso, y a Salvatierra. A él le devolvió el anillo que algún momento intercambiaron, durante sus minutos en el cuarto rojo'.

A Mare le dio otra crisis emocional, pero en esta ocasión Andrés ya no corrió a consolarla. Su compatriota Don Day la calmó y sacó del estudio de grabación.

Cevallos aclaró que había sostenido el secreto porque no quería que las personas la juzguen, ya que según ella, en este tipo de casos, la mujer es la que más 'palo' recibe. Agregó que no quiso lastimar a Salvatierra, pero este prefirió no decir nada.

UNA ELIMINADA

Pero la amarga noche no terminaba para la ecuatoriana. Luego de las votaciones, fueron justamente Salvatierra y la mexicana Amor Carlín, quienes resultaron los más votados para abandonar el reality. Cevallos le decía, entre lágrimas a la presentadora Vanessa Claudio que ella quería tomar el lugar de ambos e irse, asegurando que no sentía que debía continuar participando.

Pero eso no fue posible. Miguel y Mare resultaron nuevamente los lideres de las casa y él obtuvo la mayor cantidad de votaciones del público, por lo que se ganó 2.000 dólares, un viaje y lo más importante: blindar la casa de los hombres. Automáticamente Amor abandonó la competencia.

Melfi no se sintió del todo contento y cedió su viaje a Austin Palao y a Elizabeth Cader.