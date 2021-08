El Poder del Amor: razones por las que Andreina Bravo abandonó el reality

El capítulo 14 de El Poder del Amor estuvo lleno lágrimas y suspenso, Andreina Bravo, la exchica reality y ahora cantante, dejó el programa rodado en Estambul, luego de que Miguel, participante panameño ganara los 2.000 dólares por ser el competidor más votado de la semana y la casa de las mujeres no pueda ser 'blindada'.

Bravo pasó semanas intensas siendo señalada por todas sus compañeras, por su actitud poco conciliadora y ‘poco real’; según Mare Cevallos, ella es "una mosca muerta".

Otro enfrentamiento sonado, fue el protagonizado por Amor, competidora mexicana y Andreina, que se desarrolló casi desde el inicio, entre dimes y diretes por la actitud "falsa" como calificó a la ex chica ‘Combate’.

La gota que derramó el vaso para Mare, fue en el capitulo 13, ya que sufrió un ataque de ansiedad provocado por los comentarios de su compatriota; en el punto álgido Cevallos expresaba efusivamente “no puedo más, yo no vine a esto, yo no soy peleona, ni he tenido conflictos, ella estuvo en un reality en mi país por mucho tiempo”.

Mientras lloraba y gritaba mencionaba "no doy más, no puedo respirar, no estoy en mis cabales, estoy cansada, física, agotada mentalmente, estoy mal y no puedo convivir con una persona así", las últimas palabras emitidas por la actriz mientras veía cara a cara a Bravo fue “NO ERES LA VÍCTIMA”, para luego salir rápido del estudio.

Después DE que Mare hablara con la producción y decir que se quería ir a su casa; las cámaras la captaron en posición fetal mientras se le escurría el maquillaje, para luego calmarse y volver al estudio siendo reconocida como líder de la casa por el voto del público, ganando una cena con el chico de su elección, que en este caso fue Andrés, el boliviano, que la trae enamorada.