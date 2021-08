El Poder del Amor: Don Day, puro show

Diego Álvarez, conocido como Don Day, tiene experiencia en los realities. Se lanzó en Escuela de famosos, de Ecuavisa, y este año formó parte de 'Soy el mejor', de TC. Ahora es uno de los participantes de El poder del amor que emite el Canal del Cerro.

El Poder del Amor: Don Day utiliza su carisma, lenguaje popular y don de galán de barrio Leer más

Esa ‘cancha’ ganada le permite saber cómo hacer show: con sus bromas, llanto, e incluso utiliza expresiones criollas. Y el nuevo espacio le da más pantalla que al resto. ¿Qué opinan personajes del medio?

Farandulero Luis

Según el youtuber Farandulero Luis, "hay que reconocer que este reality a Don Day le cae como anillo al dedo porque le encanta hacer drama y show. Todos esos espacios son así, aunque hay gente que no lo entiende y cree que es verdad lo que ocurre. Me gusta su participación, lo contrataron para generar contenido. El Poder del amor gira alrededor de Don Day, es uno de los protagonistas fuertes, algunos no apostaron por él, tiene algo que le falta a los otros, su originalidad".

Carlos José Matamoros

El presentador Carlos José Matamoros dice que "Don Day está acostumbrado a hacer esos shows para dar pena, llora en cámara, ya ha pasado antes, lo peor es que cuando envías a alguien a un reality internacional, lo quieras o no, va en representación de un país, en este caso yo no me siento representado por Don Day, no quisiera que piensen que los hombres del Ecuador tenemos el mismo perfil que el suyo. No tengo nada personal, pero profesionalmente no lo considero destacado, mediático sí, destacado no".

Carlos José Matamoros. Cortesía

Fabiola Véliz

"Don Day puede haber ido al reality con la intención de llamar la atención, pero convivir y manejar emociones es difícil", sostiene la presentadora Fabiola Véliz.

Juan del Valle

El participante de 'Soy el mejor', Juan del Valle, comenta que por lo que ha visto en las redes sociales "creo que ahora Don Day está muy bien, al principio no tanto, pero él sabe cómo manejarse y está jugando sus cartas".

Lazito de la farándula

"Diego sabe jugar muy bien sus fichas. Considero que se está dando lo que un reality necesita, show. Eso ha convertido a Don Day en el eje central de las situaciones que ocurren en la casa de El poder del amor", comenta el reportero Lazito de la farándula.