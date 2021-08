El Poder del Amor: Don Day utiliza su carisma, lenguaje popular y don de galán de barrio

Tras el informativo 'Televistazo' de las 13:00, Ecuavisa presenta una opción televisiva, el reality ‘El poder del amor’, que se emite desde Turquía. Ecuador con tres representantes, Mare Cevallos, Andreína Bravo y Don Day, quien es uno de los participantes que más pantalla se le da. Es lo que se ha visto desde su estreno, el 16 de agosto, a las 14:00.

Diego Álvarez tiene experiencia en este tipo de espacios. Se lanzó al estrellato en ‘Escuela de famosos, de la misma cadena televisiva en 2011, y hasta hace poco era parte de ‘Soy el mejor’ de TC. Durante estas casi dos semanas ha sabido cómo hacer show, con sus bromas, llantos y comentarios, e incluso utilizando expresiones criollas como “Te haces la María justa y bien que te gusta” con las que deja sorprendidos a sus compañeros extranjeros que no entienden lo que trata de decir.

En la emisión del jueves 26 de agosto fue uno de los primeros en salir en escena y cuestionó a los varones sobre las salidas con las chicas. Según el comunicador de farándula Stalyn Ramos, “Don Day desde el inicio de ‘El poder del amor llegó con las ganas de ser el centro de atención y lo ha conseguido. Él sabe cómo se manejan estos programas, así que usa sus mejores herramientas: carisma, lenguaje populachero y don de galán de barrio para sobresalir dentro del grupo de hombres que tienen como arma de seducción su belleza masculina.

Don Day podrá ser considerado guapo en Ecuador, pero ya entre los otros chicos hay que reconocer que no despunta por ser atractivo. Su forma de vestirse, los accesorios como gafas, cadenas, relojes que presume capítulo a capítulo le dan un plus a su look. Sin embargo, no sirven como herramientas de seducción y lo llevan a desviar el verdadero contenido del show, buscar pareja o enamorarse y hacer que las concursantes se enamoren de él, en fantasear con su vida, ser el 'payaso sensible' del reality.

Puede resultar ser una buena estrategia para que los demás no lo vean como un contrincante a quien eliminar y captar la atención de las mujeres como el bonachón al que le permiten halagos, galanteos, etc. pero que no va a pasar de la friend zone".

En la emisión de este jueves, gran parte del protagonismo recayó en la otra ecuatoriana Andreína Bravo y el panameño Miguel Melfi, quien fue a la casa de ellas y le dio presentes, un ramito de flores y una cadena. Vivieron una escena romántica. Andreína confesó a sus compañeras que ese comportamiento le sorprendió y que la puso nerviosa.

La colombiana Melissa Gate le dio algunos consejos y le mostró de manera divertida cómo debería besarlo. Andreína aprovechó que la anfitriona Vanessa Claudia apareció para que cada uno diera el nombre de a quién citaría en el cuarto rojo de la casa y convocó a Miguel.

Ahí le confesó que no se esperaba su manera de actuar, que estaba cansada de peleas, malos entendidos, además que quería conocerlo más. Pero le dejó claro que si tanto ella como él querían acercarse a otra persona no pasaba nada.

Además Mare se encontró con Sebastián Tamayo en el cuarto rojo y le preguntó “¿qué onda con ella? y este le respondió que buscaba algo mutuo, que no se atrevía a decir algo para que luego lo despachen. Admitió que quería conocerla y que si no fluye con ella, se acabarán sus opciones en este reality.