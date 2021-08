Mare Cevallos: "Fue inhumano que me graben en un ataque de ansiedad"

La imagen de Mare Cevallos, gritando y llorando, dentro del reality, El poderl de amor, alborotó las redes sociales el fin de semana. Al parecer, las diferencias que mantiene con la también ecuatoriana, Andreína Bravo, llegaron a un punto crítico.

Dentro del episodio, que aún no es transmitido en Ecuador, se observa a la concursante perdiendo el control y amenazando con irse mientras pide que no la graben.

El Poder del Amor: Andreína y Mare siguen sin verse las caras Leer más

EXPRESIONES conversó con la actriz, quien siempre ha proyectado la imagen de una mujer fuerte, que domina cualquier situación que se le presenta.

"Soy una chica que controla las emociones, pero es difícil hacerlo si no hago ejercicio, no como bien, no duermo bien, trabajo 16 horas sin descanso y si una persona me molesta detrás de cámaras y me provoca. Es complicado ponerse en esa posición si no la vives".

Añadió que no fue nada bonito "sentirse así y vivir lo que viví y no poder decir que no me graben porque firmé un contrato".

Mare Cevallos: "Yo nací para incomodar" Leer más

Ratifica que no renunciará al programa ni mucho menos tirará la toalla, aunque haya sido su deseo en más de una ocasión "Sigo firme, aunque me cuesta mantenerme de pie, pero la producción me apoya un montón. Hay cosas que no se ven al aire. Me pareció inhumano que me graben en un ataque de ansiedad.Obviamente hay cosas que se muestran fuera de un contexto. Nos reunimos y hemos acordado varias cosas, algunas de ellas debieron haberse cumplido, espero que las cosas mejoren, por lo pronto me urge hacer ejercicio".