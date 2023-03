Ser amigo de una pareja famosa nunca es fácil, especialmente cuando se trata de una pareja tan reconocida como Shakira y Gerard Piqué. Esto es algo que el periodista español Jordi Basté conoce muy bien, ya que es el intimo amigo del futbolista. Basté ha estado presente en muchos de los momentos clave de la relación, desde su romance hasta los rumores de separación e infidelidad.

En una reciente entrevista, Basté fue confrontado con la pregunta más temida de todas: ¿estás en el equipo de Shakira o en el de Piqué? Sin embargo, el periodista no pareció tener demasiadas dudas al respecto. Aunque reconoció conocer a Shakira, dejó claro que su amistad verdadera era con Piqué. El español no tuvo reparos en compartir algunas anécdotas divertidas sobre la cantante, pero también demostró que tenía un gran respeto por ella.

Jordi y Piqué son grandes amigos. internet

Una de las anécdotas que compartió fue sobre la obsesión de Shakira por su apariencia. Según el periodista, después de cada comida, la cantante se dirigía directamente al baño para arreglarse el cabello. Esto no es sorprendente, ya que Shakira es conocida por ser muy exigente con su apariencia y muy pocas veces se le ha visto desprolija.

"Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira (...)", dijo Jordi, "se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no deberíamos decirlo. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo el que hace referencia a su vida personal".

La polémica en torno a Shakira y Piqué ha sido una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento y el deporte en los últimos años. Aunque la pareja se ha separado, la cantante ha seguido dando mucho de qué hablar con sus indirectas, que muchos interpretan como dirigidas hacia su ex pareja. Los fanáticos y los medios siguen siguiendo la historia de amor (y desamor) entre Shakira y Piqué con gran interés, lo que demuestra que esta historia no ha terminado todavía.