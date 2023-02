Las Colombianas se pusieron triple M (más buena, más dura y más level). Los rumores de la colaboración entre Shakira y Karol G comenzaron a circular a principios de este año, pero 'La Bichota' lo confirmó en redes sociales con un post colaborativo compartido con Shakira, diciendo: "Sabemos que estaban esperando esto y aquí estamos".

Karol G y Shakira superan el millón de vistas a los 45 minutos con TQG Leer más

La canción "TQG" forma parte del cuarto álbum de estudio de Karol G, "Mañana será bonito" donde cuenta mas colaboraciones como Quevedo, Romeo Santos y Carla Morrison además de Shakira.

Por otro lado Shakira sigue facturando y utilizando la música como medio para liberarse de todo lo sucedido con su ex Gerard Piqué, la colombiana vuelve a lanzar indirectas a Piqué y su pareja, Clara Chía. El título de la canción sugiere que no se trata de un sencillo común y corriente.

Pero, ¿qué significado tiene esta canción?

"TQG", podríamos asumir que se tratase de un "te quiero, Gerard" o "te quise, Gerard" pero no. Por lo contrario esta canción lleva esas iniciales por "Te quedo grande".

Shakira se une a Karol G para un nuevo ataque a Piqué Leer más

Ya no se lavan los trapos sucios en casa, las colombianas del momento exponen a sus exparejas sacando el mejor provecho. Shakira no podía haber elegido mejor compañera porque Karol G, es la reina del reguetón y también se siente identificada por el duelo de la traición de su exnovio Anuel AA.

Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia lo que ella no sabe es que tú todavía

me estás viendo toda' las historias Karol G

En una entrevista Karol G reveló como se contacto con la Barranquillera. "Perdón por llamarte directamente, pero creo que tengo una canción. Tal vez te alegre escucharla porque creo que representa un momento en tu vida" le dijo. Antes de llamarla, G investigó sobre la vida personal de Shakira para saber qué estaba pasando en ese momento.

Shakira no olvidó enviar un dardo más y muy especial "por acá usted' ya no es bienvenido, lo que tu novia me tiró eso no da rabia yo me río".

Un día antes del lanzamiento del tema 'TQG', Karol G y Shakira estrenaron en las pantallas de Times Square en Nueva York el nuevo vídeo de la canción aunque lo hicieron sin sonido.