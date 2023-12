Ali Stone: “No me quedo en un solo estilo o idioma”

“De dónde vengo y a dónde voy”. Esta es una frase que Ali Stone se repite constantemente y que la ayuda a mantener los pies sobre la tierra en una carrera e industria en la que marearse por lo externo es muy fácil.

Este año está celebrando su décimo aniversario como artista y considera que la constancia y la perseverancia son dos de los valores que la han llevado al sitial que ocupa actualmente. Todo esto sin olvidar el propósito inicial, que es hacer música que resuene y conecte con la gente.

Nominaciones a los Latin Grammy, infinidad de reconocimientos (entre esos, el último que le otorgó Billboard como Latin Hit Maker), colaboraciones con artistas como Katy Perry, Diplo y Danna Paola, son algunos de los logros alcanzados por la colombiana.

Sororidad en la industria

Ali cuenta que aunque trabaja con todo tipo de artistas, la mayoría son mujeres y con ellas ha logrado formar un vínculo que va más allá de lo profesional. Entre esas están Danna Paola, Paty Cantú, Francisca Valenzuela y GALE.

“Con cada una tengo una hermandad muy linda. Me alegra ver que todas hemos ido hacia arriba, cada una en sus caminos como compositoras, cantantes o productoras”, señala.

En ese momento salió también el nombre de Kuin Vi, la productora ecuatoriana con la que ha compartido algunos proyectos. Aunque no se ven mucho personalmente debido a la distancia entre Miami y Los Ángeles, dice que siempre están en contacto a través de las redes sociales.

Mateo Barragán es otro de los talentos nacionales que conoce. Él se desarrolla mayormente como ingeniero de sonido y trabaja mucho con la industria cinematográfica.

Y hablando de Ecuador, revela que tiene muchas ganas de visitar el país y que está constantemente recibiendo mensajes de fanáticos de aquí.

“Al final, todo esto es algo colateral que está sucediendo gracias a mi labor, pero no me define. Yo estoy haciendo mi trabajo, trato de mantenerme centrada en eso y rodearme de gente que esté en esa misma onda”, reflexiona.

La también productora conversa con EXPRESIONES desde Madrid y nos cuenta sus inicios en la música, su faceta como solista, experiencias vividas y sus sueños profesionales más grandes.

Su lado más rockero en Afilá

Otra faceta que ama de su trabajo, además de la producción, es la interpretación. Tiene un proyecto solista con el que ahora está volviendo a la escena, después de tres años sin sacar música propia.

Su reciente sencillo se llama Afilá, una canción en spanglish en la que saca su lado más rockero y lo combina con sonidos folclóricos de Colombia. Y en febrero de 2024 estrenará una nueva canción.

Cumpliendo sueños

Cumpliendo sueños

En 2020, año en que la pandemia obligó a que la industria musical se paralizara por unos meses, Sebastián Krys llamó a Ali para decirle que RBD quería trabajar con ella. Específicamente para actualizar los sonidos de los temas que ellos ya tenían, ya que ese año ofrecieron un concierto virtual.

“Este tipo de situaciones me hacen caer en cuenta de lo que estoy viviendo. Jamás en la vida me lo imaginé, porque cuando yo era pequeña veía la novela y los escuchaba, y ahora de adulta trabajé con ellos. (Ahora pude) Ir a la casa de Anahí, estar con ella. No me lo podía creer”, revela.

Ese mismo sentimiento lo experimentó cuando, en 2017, fue la encargada de abrir el concierto de Justin Bieber en Bogotá. Aunque tiene muchos ‘checks’ en su lista de deseos, otra filosofía que aplica en su vida es “esperar lo inesperado” y es así como también le gusta manejarse. Hace poco, sorpresivamente, le llegó una invitación para irse a Jamaica a grabar con Diplo. ¿Se lo imaginó? Nunca, pero no desaprovecha las oportunidades que le llegan.

Introduciéndose al mundo latino

Un día, el compositor y dueño del sello discográfico Art House Records, Julio Reyes Copello, la contactó porque había escuchado su trabajo y estaba interesado en que colaborara en algunos proyectos. Se conocieron por primera vez en persona este año en la celebración de los Grammy anglosajones.

También está Sebastián Krys, uno de los productores más relevantes en la industria latina, con quien Ali actualmente mantiene una excelente relación laboral. El argentino acaba de recibir un nuevo Latin Grammy para su colección, esta vez por su participación en el disco Vida cotidiana de Juanes, que salió triunfador en la categoría mejor álbum pop/rock.

La colombiana confiesa que al inicio no sabía muy bien quién era, hasta que fue a su estudio y empezó a ver todas las placas que tenía colgadas de artistas como Gloria Estefan, Shakira y Carlos Vives. Fue así que se dio cuenta de que era alguien importante.

Krys también tiene una empresa de management de productores. En el pasado fue representante de Andrés Torres y Mauricio Rengifo, y ahora lo es de Ali. Esta alianza le ha permitido entrar más en el mundo musical hispano, colaborando con Aitana o Camila Fernández.

“Lo que me gusta de ellos dos es que tienen visiones súper globales. Los artistas que llevan son súper diferentes entre sí, ninguno suena igual. Cada uno tiene su propia vena artística y eso es lo que me gusta a mí, moverme y explorar nuevas cosas”.

Sus comienzos en lo anglo

A los cuatro años empezó a estudiar música clásica y a partir de ahí no se separó de este arte. Estuvo en clases de piano, flauta y guitarra. Este último instrumento lo aprendió a tocar entre 2004 y 2005, tomando clases con Mauricio Colmenares, uno de los guitarristas de Juanes. Ahí conoció el rock y se empezó a formar también en batería y bajo.

Aunque siempre tuvo el apoyo de sus padres, al acabar el colegio Ali se mudó de Bucaramanga a Bogotá para ir a la universidad y estudiar una carrera más convencional. En esta época empezó el hobby de producir música entre clases. En 2013, un día sin expectativa alguna, se inscribió a un concurso de Disney en el que requerían hacer un remix de un tema de la película Monsters University con unos DJ muy conocidos. Lo ganó y así ese pasatiempo se convirtió en su trabajo. Esto le abrió automáticamente unas puertas gigantes, llegando a trabajar con Katy Perry y Alicia Keys.

