Celine Dion: la cantante ya no tiene el control de sus músculos

La cantante canadiense Celine Dion (55), muy popular en la década del 90, fue diagnosticada en diciembre del año pasado con el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad que se caracteriza por dolores muy fuertes y espasmos musculares que le impiden actuar sobre un escenario.

Este diagnóstico ocasionó que ella se mantuviera, no solo alejada de las tarimas, sino suspender diferentes presentaciones alrededor del mundo, y cancelar una gira por Europa que tenía programada para este 2023.

No hace mucho, la intérprete de conocidos éxitos como My heart will go on y The power of love, reapareció en medio de un partido de hockey, y la prensa internacional habló de un posible regreso a la industria musical. Sin embargo esto es casi imposible.

De acuerdo al medio internacional Emol, su hermana, Claudette, reveló que su enfermedad ha avanzado y que lamentablemente la cantante perdió el control de sus músculos. “Ella trabaja duro, pero no tiene control sobre sus músculos. Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada. Siempre ha trabajado duro”’, indicó Claudette al diario francés 7 Jour.

Pese a esta situación, la hermana de la baladista, poseedora de una gran voz, manifiesta que ella no ha perdido las esperanzas de retomar su carrera y reencontrarse algún día con su público.

