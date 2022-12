La cantante canadiense Céline Dion canceló su gira por varias ciudades europeas. La decisión la tomó luego de recibir el diagnóstico de un raro trastorno neurológico que le impide cantar como ella quisiera.

De acuerdo con CNN, la intérprete de My heart will go on se enfrenta al síndrome de la persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés), algo que según la diva del pop “afecta a una persona entre un millón”.

En un emotivo video compartido en sus cuentas en redes sociales, afirmó: “Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo. Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino, y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en que estoy acostumbrada”, indicó.

¿Qué es el SPS?

El Instituto de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares en Estados Unidos explica que “se trata de un síndrome raro y progresivo que afecta el sistema nervioso, específicamente el cerebro y la médula espinal. Puede incluir rigidez muscular extrema, rigidez y espasmos dolorosos en el tronco y las extremidades, lo que limita gravemente la movilidad. Los espasmos pueden generar suficiente fuerza como para fracturar un hueso”.

Voceros del mismo instituto aseguran que un buen tratamiento mejorará los síntomas del SPS, pero no curará el trastorno.