Alejandro Santamaría: Se quiere adueñar del 'popetón'

La música colombiana tiene siempre un talento nuevo que presentar. Alejandro Santamaría es esa estrella naciente que ya deja su estela entre los grandes nombres de su país. Viene de la mano de un estilo al que llama ‘popetón’. Ese mismo que bandas ecuatorianas como Tres Dedos también llevan como bandera y se posicionan en los charts.

EXPRESIONES conversó con Alejandro, quien viene promocionando Sin querer, junto al rapero Kobi Cantillo. Esto fue lo que nos dijo de su canción.

Hablamos antes de que empiece la cuarentena. ¿Ahora cómo van las cosas por su vida?

Por acá las cosas han ido bastante igual desde que inició la cuarentena. Lo que he hecho en estos días de diferente es ir mucho al estudio, cosa que no hacía en los últimos cinco meses. Me he entregado a la música ciento por ciento para seguir sacando canciones.

¿Cuál es la sorpresa que ha grabado en Bogotá?

Pude grabar una canción que tenía mucho en planes y que seguro sale antes de que llegue diciembre. La grabé con Nicolás Ladrón, quien es un gran amigo y tiene un estudio que queda cerca de la casa. Me quedé a vivir ahí para grabar mucho. Esta canción tiene una colaboración que les va a gustar mucho.

¿Cómo nació Sin querer?

Sin querer es una canción que salió en pandemia. No me vi con nadie de las personas que colaboran en el tema. Cuenta una historia de amor de una mujer que está con un novio que no le llega ni a la mitad y aparece alguien que sí la sabe respetar. Siempre quise que la persona que se uniera a la canción escribiera su verso. Y Kobi es un talentazo, la partió.

¿Y quién es en la vida real esa mujer?

No hay una niña en mi vida como en Sin querer. La situación sí me ha pasado. He visto a muchas mujeres con hombres que no entiendo qué está pasando ahí. Pero, bueno, por el momento no está dedicada a nadie.

En menos de un año, Alejandro Santamaría ha logrado debutar en el pop en Colombia, cantar con Yuri Buenaventura y abrirle conciertos a Fonseca, Morat y Fonsi. Ahora su propio sello se abre camino en la escena nacional.

Los productores de la canción fueron Maya, Maiky Full y Elektrik, mientras que la mezcla y masterización la realizó Mosty.

El video se grabó entre Venezuela y Colombia, en locaciones donde la naturaleza es la gran protagonista.