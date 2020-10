Cali y El Dandee: Jamás se quedan sin 'nada'

No hay nada que Cali y el Dandee no produzcan y no se vuelva un éxito comercial. Ese toque especial para crear sus propios temas y producir la de otros los ha llevado a la cima de la industria musical latina y todos los artistas quieren tener algo de estos colombianos.

Efraín Ruales pide a sus seguidores que se cuiden del COVID-19 Leer más

EXPRESIONES conversó con los artistas desde Bogotá, en donde comentaron cómo recibieron la noticia de ser parte de la canción de la década por Despacito, en los Latin Billboard, y su reciente trabajo con Danna Paola.

“¡Un saludo para todos en Ecuador!”, fue la frase con la que iniciaron esta charla los hermanos Alejandro Rengifo (Cali) y Mauricio Rengifo (El Dandee). Ellos estaban muy entusiasmados por una razón especial: “Queremos contarles a todos sobre las canciones que estamos lanzando”.

Y han sido varias, ya que este año presentaron su álbum Colegio, el sencillo Nada con Danna Paola, Desesperado voy por ti junto a Joey Montana y próximamente un tema llamado Adiós.

¿Cómo hacen para que no se les agote la creatividad?

La creatividad es un músculo que uno tiene que entrenar todos los días. El tema de que es una musa que llega de vez en cuando no es tan real. Uno tiene que esforzarse para una canción y luego hacer otra, y esto va fortaleciendo. Hemos estado muy activos y muy dados a sacarla, cosa que no hacíamos antes. Queremos seguir haciéndolo así, no porque el número que esta fuera sea lo importante pero sentimos que la gente se merece de estar inundada de buenas noticias en la casa y que la música sea lo primero que les salga cuando está en Internet.

¿Se saturan de tener tantas ideas en la cabeza?

Mira que no lo creo. Al contrario. Todo el día estamos escuchando música nueva, distinta. No me ha pasado ni un día que me haya despertado y no haya querido poner temas nuevos.

¿Y qué han estado escuchando estos días?

Escuchamos Blink 182, un álbum viejo. Y también hip-hop, reguetón y luego Chris Brown.

¿Escuchan sus propias canciones?

Sí, cuando la canción suena como en una lista de Spotify o en la radio, por cábala no la quitamos. Pero no somos de lo que llegamos a un sitio y pedimos que pongan nuestro tema. Eso es un narcisismo que no hay que tener. Pero es difícil que al lugar que vayan no esté sonando algo de Cali y el Dandee. Sí, eso es emocionante. Lo que estamos diciendo es que en una reunión entre amigos y llegamos a una casa, nosotros poner lo nuestro, no. Eso no. Es reincómodo. No lo hagan.

Christopher von Uckermann: "RBD tendrá nueva música" Leer más

Su unión con Danna Paola

Nada es su último sencillo. Fue grabado junto con la mexicana Danna Paola, una de las estrellas pop más importantes de la actualidad. Esta es su historia con la también actriz.

“A Danna la admiramos mucho, por su talento. Es muy trabajadora y lleva muchos años en esto y se le nota. Ella aportó a Nada su esencia. Esta canción fue escrita desde el punto de vista de una mujer y la idea llegó a nosotros por eso, desde el minuto uno que escribimos la canción, pensamos en ella y por eso la invitamos a participar. A ella le encantó la idea y le sumó todo. Lo más importante de cantar es actuarla para que la gente se crea la historia y pues ella es buena en todo. Lo hizo excelente”.

Así eligen

¿Ariana Grande o Lady Gaga?

Mauricio: Lady Gaga, una balada

Alejandro: Ariana, una canción lenta

¿BTS o Black Pink?

Daniel, me estás matando: Y su Melodrama melómano Leer más

Mauricio: BTS. Les hacemos grabar un reguetón.

¿Luis Miguel o Armando Manzanero?

Alejandro: Luis Miguel.

Mauricio: Con él hacemos un baladón triste.

¿Michael Bublé o Snoop Dogg?

Ambos: Michael Bublé, haríamos otro álbum de Navidad o la nueva canción de James Bond.

¿Britney o Madonna?

Ambos: Britney porque nosotros crecimos con ella.

Ficha

En el 2012 presentaron su primer disco 3 A.M.

Los artistas más importantes de la música en español han trabajado con ellos: Andrés Cepeda, Luis Fonsi, Tini, Sebastián Yatra, Maluma.