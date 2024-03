Alejandra Jaramillo, por creerse doctora, fue duramente criticada

La presentadora Alejandra Jaramillo (con 4 millones de seguidores en Instagram) alborotó el avispero y se volvió tendencia cuando conversó (en un ‘en vivo’) con el influencer español Carlos Stro sobre el sol y colocó un mensaje junto al video de que este no produce cáncer. Durante la transmisión le preguntaron si quería vender algún producto. Ella aclaró que no.

Los comentarios en contra le llovieron. Marbelous dijo: “Por favor Ale, no desinformes en temas de salud, eso sí es muy serio. Apoyo tu carrera artística, pero no eres profesional de la salud. El cáncer de piel es uno de los 5 más frecuentes en Ecuador”.

Mariafernanda.94: “No me imagino qué estarán pensando los dermatólogos tras años dedicados a estudios”.

roberta andrea: “Alejandra Jaramillo siempre tiene las opiniones más sin sentido del mundo”.

Y siguen. nenisponceg: “La medicina no es que se aprende de forma autodidacta”. mapaulaventura: “Aparte de nutricionista, ahora es dermatóloga. Cuánta irresponsabilidad la tuya al proliferar tanta ignorancia”. stefanozam: “Alejandra, deja de jugar con la salud de los demás. De donde sea que estés sacando la información, no lo estás haciendo bien, no uses tu influencia para desinformar”.

pierinacevallosl: “Alejandra, eres influencer, sabes el poder tan grande que tienes en redes sobre las demás personas, respeto tu carrera pero me parece desacertado y dudo muchísimo de que realmente tengas conocimiento científico que respalde tu invitación a tomar sol y más en esta época de calentamiento global.

Limítate a seguir con tu carrera de presentadora y si vas a compartir contenido, que no sea de algo que no estudiaste. No vienes haciendo esto de ahora, sino desde hace tiempo, metiéndote en temas que no son de tu competencia y sí es triste que creas que esa es la verdad cuando estoy segura de que no has tomado ni un libro de medicina ni has leído un artículo médico”.

Alejandra no supo manejar este tema, lanzó a un influencer que mucha gente no conoce, solamente porque ella lo sigue, para tratar algo que obviamente iba a generar polémica. Además él habla de manera muy técnica, seguramente no le habrá entendido. Una entrevista es un diálogo, que permite repreguntar, no dejar hablar y hablar. En casi todo el ‘en vivo’, la Caramelo solo movía la cabeza.

El astro rey produce energía vital para los seres que habitamos en este planeta y es necesario. También es verdad que muchas personas sin escrúpulos quieren vernos enfermos para que nos dediquemos a consumir lo que venden, pero no todo lo que nos digan debe darse como un hecho. Se requiere un respaldo.

