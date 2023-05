"El cambio de UniMás a Univisión del programa 'Siéntese quien pueda' coincide con la vinculación de Alejandra Jaramillo con el influencer colombiano Beta. Una coincidencia que la pone a vivir de lleno en la farándula latina de Estados Unidos, pues siendo panelista del espacio que salta a un canal de señal abierta, la expresentadora de 'En contacto' estará en la mira de los reporteros y comentaristas de espectáculos, al igual que sus ya famosos compañeros”, manifestó el comunicador Stalyn Ramos sobre la relación amorosa que supuestamente ha iniciado La Caramelo, de 'Siéntese quien pueda', con el influencer Beta con quien se dio un beso en un concierto.

¿Cómo se cubre una alfombra roja? Leer más

El periodista añade que “la exposición mediática que tendrá ahora la puede llevar a estrellarse en la realidad de hacer farándula en ese país. En Ecuador, ella y su expareja Efraín Ruales no gustaban de exponer su relación a los medios. Allá, le guste o no, ya está exponiéndose con una repercusión que generará más contenido en nuestro país que en donde vive actualmente”.

EXPRESIONES le consultó sobre la supuesta relación a Julián Gil, presentador de 'Siéntese quien pueda', y respondió que no sabía de lo que le hablaba. “Me estoy enterando por ti”.

Luis Alfonso Borrego, quien es parte del panel de la misma producción, afirmó: “Yo no sabía nada, ni idea. No hablamos de eso. Creo que será real, no creo que ella sea de mantener un romance por show”.

La presentadora y empresaria Mariela Viteri indicó: “Qué bonito que se haya dado otra oportunidad. Salta como una niña, ahora qué haya detrás, no lo sé”.

'Siéntese quien pueda' tiene nueva casa desde esta semana. De UniMás se fue a su cadena hermana Univisión.

Alejandra y Beta han creado videos y son compañeros de crossfit. A él lo conoce desde el tiempo de su noviazgo con Efraín Ruales, asesinado en 2021.