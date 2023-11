Si Alejandra Jaramillo no quiere que se metan en su vida, no dé chance

Alejandra Jaramillo se cansó de que la critiquen y por ello a través de un ‘en vivo’ en su cuenta de Instagram les responde a los que consideran que ha perdido la humildad y ven con malos ojos su romance con el influencer colombiano Beta Mejía.

“No me conocen, no tratan conmigo, no hablan conmigo, no me ven todos los días, ¿cómo la gente se hace percepciones equivocadas por lo que ve en redes sociales?”, expresa. Además, en semanas anteriores, le dieron harto palo por aparecer en unos videos bebiendo licor en compañía de su media naranja.

Tiene derecho a enamorarse, a disfrutar de la vida, a ser feliz... Es joven, guapa, tiene salud, una familia que la quiere y una pareja. Ellos acaban de estar en Cancún, México, para celebrar sus seis meses de relación. Seguramente los recuerdos son inevitables, porque allá estuvo en el feriado de carnaval del 2020 con Efraín Ruales.

Si La Caramelo no quiere que se metan en su vida, no opinen, no cuestionen, pues que no dé papaya. Nadie dice que no publique ciertas actividades personales o divertidas, pero se la ve en momentos íntimos o demostraciones afectivas que solo les corresponden a ellos como pareja. ¿Trata de generar contenido? Ahí están las consecuencias.

También él hizo gala de indiscreción y de poco caballero cuando dijo que le dio un cepillo de dientes porque ella pasa los fines de semana en su casa. Se cree chistoso. Alejandra debe aprender a manejarse con una imagen más internacional y profesional, menos local. Es parte de 'Siéntese quien pueda' que emite Univisión, ya no está en Ecuador en la revista 'En contacto'.

Tras su licencia por maternidad, Silvana Torres volverá el miércoles 8 de noviembre a 'De casa en casa', de TC. La reportera y presentadora se convirtió en madre por segunda vez hace casi tres meses. Su niña se llama Xaviera. Como ocurre en estos casos, a las mamis les cuesta separarse de su retoño, pero debe retomar las obligaciones laborales.

Su primogénito, Lucas, ya tiene cinco años y está en la escuela. Su suegra le dará la mano una vez que otra. La Veneno ya se ligó, cerrando de esta manera la ‘fábrica’.

