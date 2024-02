Alejandra 'La Caramelo' Jaramillo y Beta Mejía bajo críticas por video polémico

La polémica ha alcanzado altos niveles de interacción en Instagram, pero hasta el momento, los protagonistas no han emitido comentarios al respecto.

Alejandra Jaramillo 'La Caramelo' y su novio, el colombiano Beta Mejía, han generado controversia nuevamente debido a una publicación en Instagram donde se les ve en una escena donde Mejía 'nalguea' a Jaramillo. Aunque la grabación es una actuación corta, muestra a Jaramillo lavando platos mientras Mejía busca algo en la alacena y luego le da un golpe en los glúteos, justificándolo como su 'obligación'. ¿Qué dicen la redes?

El video:

Pese a que en la grabación, La Caramelo no se ve incómoda, quienes sí se indignaron fueron sus seguidores en esta red social. En los comentarios se elevó un debate en si el hecho estuvo bien o mal, e incluso evocan al recuerdo del actor Efraín Ruales, expareja de Jaramillo, asesinado en enero de 2021.

EN CONTRA

Quienes no están a favor aseguran que el contenido que suben ambos es 'pasado' de tono. "Video vulgar, no mereces hacer este tipo de contenido, Caramelito", dice Asmodeus Franco. "Es mi opinión. Sé que en la pareja se puede darlo que permita, pero para mí es una falta de respeto", asegura Mary Davita. Para ellos, Beta Mejía no alienta la imagen de la ecuatoriana.

A FAVOR

Por otro lado, hay un grupo que aprueba el acto. En su mayoría, los hombres. Quienes concuerdan con el influencer en que nalguear es una 'obligación'. "Bien hecho soldado, no esperaba menos", comentó el usuario Manu. "Es nuestro deber", también comentó David Nadales.

EL RECUERDO DE EFRA

Sin embargo, también se leen varios comentarios en los que se menciona al extinto presentador Efraín Ruales. Y es que los usuarios tienen memoria, Alejandra y Efraín solían compartir constantemente publicaciones de su día a día en redes sociales, cosa que vuelve a ocurrir con su nueva relación amorosa, pero que también les ha dado paso a comparaciones.

Alejandra Jaramillo recuerda el tercer aniversario del asesinato de Efraín Ruales Leer más

"Efraín no hubiera hecho eso", "Lo habrá hecho Efra, pero no lo publicaba", "Efracho era respetuoso", son algunos de los comentarios que se leen. Todos con el fin de comparar a la anterior relación de Alejandra Jaramillo.

Hasta ahora, la publicación cuenta con más de 100.000 'likes', ha sido comentada en más de 2.000 ocasiones y compartida unas 12.500 veces. Por su parte, ni el colombiano ni la ecuatoriana han respondido a sus usuarios.

