21: El álbum más vendido de Adele cumple 10 años

Cuando Adele escribió los primeros versos de Rolling in the deep en el sótano de un restaurante chino de San Francisco no sabía que, años más tarde, su disco '21' le cambiaría la vida y se convertiría en un clásico atemporal de la historia de la música, batiendo todos los récords.

Canciones de aniversario: Así ha pasado el tiempo Leer más

Sin más pretensión que la de hablar del amor sin filtros y dar rienda a los sentimientos provocados por una reciente ruptura, la gran capacidad compositiva de la cantante hizo el resto, convirtiendo a '21' en una obra maestra del pop contemporáneo que, una década después de su estreno, sigue siendo el disco más vendido del siglo XXI.

El disco más exitoso de Adele ha vendido más de 5.17 millones de unidades, incluyendo ediciones de vinilo.

Para celebrar este momento de sus carrera, Adele compartió la portada del disco en Instagram con unas sinceras palabras. "Es una locura lo poco que recuerdo de cómo era y cómo me sentía hace una década. Pero gracias desde el fondo de mi corazón por dejarnos entrar en sus vidas y dejarme ser la banda sonora de algunas de ellas".

El tema más recordado

Rolling in the deep, cuyo ya icónico ritmo no es más que el del corazón de la propia artista a punto de explotar de rabia; y que, ni siquiera el baterista de Adele en esta canción, Leo Taylor, imaginó al crearlo que acabaría siendo "tan bueno", según admitió a la agencia Efe.

El músico explica que, para hacer que el sonido de la batería "creciese físicamente en la habitación", construyeron en el estudio un "túnel" con tres tambores bajos, "experimentaron" con las cajas y el resto de las piezas, y las acompañaron con "pisadas" y palmas".

La oportunidad le llegó por casualidad, tras una cancelación, y se muestra muy "afortunado" de haber contribuido a un proyecto como '21' que, aunque fuese algo "fugaz" que duró ocho horas e involucró tres canciones, le permitió conocer entre tomas y, cigarro en mano, a la "ambiciosa" e "instantáneamente agradable" Adele.

Adele: lo que se sabe de su nuevo disco Leer más

Lo que viene

El 21 parece ser un número importante en la vida de la intérprete británica. Y es que tras esta misma cantidad de meses es que ha conseguido llegar a un acuerdo de divorcio con su expareja, el filántropo Simon Konecki.

La cantante posee una fortuna de más de casi 200 millones de dólares. Y en esta disputa de divorcio no han usado abogados. Ambos han llegado a acuerdos con medidadores, incluyendo la custodia compartida de su hijo Angelo de 7 años.

Que este proceso llegue a su fin ayuda y aliviana el paso para el estreno de su próximo álbum. A principios de enero se supo que ya le había presentado canciones listas a sus amigos más cercanos y que pronto podría dar más noticias.