Adele: lo que se sabe de su nuevo disco

Aunque los seguidores de Adele esperaban que este 2020 se publique el nuevo disco, según sus últimas declaraciones en el programa de Saturday Night Live esto no podrá ser de inmediato.

Los espectadores al show sabatino del 24 de octubre vieron la presentación de la rubia con la esperanza de que lanzara su nuevo sencillo o mostrara información de importancia sobre el sucesor de 25 .

Adele, la nueva "íntima" de Meghan y el príncipe Harry Leer más

La cantante, de 32 años, al igual que todos los que tienen presentaciones en este programa dio un discurso donde explicó un poco su situación.

“Sé que se ha hablado mucho de que soy la anfitriona aquí, y también he visto todos sus mensajes, como por ejemplo, ‘¿por qué no es ella la invitada musical?’ y todo eso... y señaló que SNL fue el responsable de ayudar a romper su carrera en Estados Unidos hace más de una década. “Hay un par de razones que les cuento ahora: mi álbum no está terminado y tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas. Prefiero ponerme algunas pelucas, y esto es todo mío, por cierto (mostrando su nueva figura), tomar una copa de vino o seis, y ver qué pasa“. Dejando claro que no tiene prisa por sacarlo, pero que sí tiene material nuevo que puede ver la luz en cualquier momento.

Los entrenadores detrás del cambio físico de Adele Leer más

La presencia de Adele en televisión nacional logró que sus temas vuelvan a despuntar en el ranking de iTunes Estados Unidos. Someone like you y Hello reaparecieron en la lista de las 100 más compradas.