Los 15 años de la hija de Gabriela Pazmiño: una celebración con arroz con pollo y torta

Gabriela no tuvo fiesta rosada. Por ello en TC se la organizaron ya de adulta.

Un 26 de junio, hace 15 años nació Dalia Estefanía, primera hija de la presentadora Gabriela Pazmiño de Bucaram y el político Dalo Bucaram. Ella pesó casi ocho libras y midió 48 centímetros.

El parto estaba previsto para el mes de julio. Sin embargo, se presentaron molestias, por esta razón ella fue llevada de inmediato por sus familiares al centro de salud. Cuando los médicos le dijeron que estaba a punto de alumbrar a través de cesárea, se puso nerviosa porque Dalo se encontraba en Panamá, donde residía su padre, Abdalá Bucaram.

Dalia recién nacida con sus padres. Cortesía

De ese día hasta ahora ha corrido mucha agua bajo el puente. Para cualquier jovencita esta fecha es especial. En este caso, la celebración tiene un sabor agridulce porque contra sus padres, Gabriela y Dalo existe una orden de captura por su relación con Daniel Salcedo, quien presuntamente está involucrado en casos de corrupción.

La familia Bucaram Pazmiño viajó a Estados Unidos por vacaciones en febrero, luego por la cuarentena se quedó en ese país y aún permanece en el extranjero. Ahora el concejal de Miami-Dade, Christian Cevallos, de origen ecuatoriano, ha informado en sus redes sociales que ha solicitado al alcalde de Miami-Dade que se declare “familia no grata” a Dalo Bucaram y a su esposa.

Marián Sabaté y Connie Garcés no se han peleado por ningún hombre... Leer más

Gabriela aceptó conversar con EXPRESIONES, pero evitó los temas políticos. “El festejo no es lo que como padres queríamos por sus 15 años, no por la reunión sino porque estamos lejos de la familia. Dalia deseaba compartir con sus abuelos, primos y amigos”.

Añade la expresentadora de ‘En contacto’, de Ecuavisa, que en un vídeo recopiló los mejores momentos de su hija, desde que nació hasta la actualidad.

“Mi mami (Gladys Pino) le dejó una carta por sus 15 años. Sabía que no iba a estar (falleció de cáncer en 2018). Se la guardé para este momento especial”.

La carta que Gladys Pino le dejó a su nieta. Cortesía

Antes de que llegue Dalia a la vida de la presentadora, esta había perdido dos bebés. “Así que la pasé en casa, me metí en cama cuando me enteré que estaba embarazada. No trabajé porque debía cuidarme.

De mis niños (Dalia, Abdalá, María Gabriela y Charlotte) fue la que menos pesó y midió. Ahora está inmensa. Mi hija es reservada y tímida. Ha sido en este proceso que estamos viviendo muy valiente e incondicional”.

Gabriela Pazmiño: “El linchamiento en redes sociales trae consecuencias catastróficas” Leer más

A través de la plataforma Zoom tiene previsto comunicarse con sus parientes. “Mi hermana (María Fernanda) le mandó vídeos. Cociné arroz con pollo porque a Dalia le gusta y le compré una torta. Nada más”, expresa Gabriela, quien le regaló una carta que le escribió.

Le ha preparado una sorpresa. “Yo siempre soñé bailar el vals con mi padre (Hilter) en mis 15 años, no pude hacerlo, pero sé que esta etapa es importante para cualquier chica. En la noche del viernes 26, Dalia bailará el vals con su padre en la casa. No son las mejores circunstancias, pero estamos juntos y con salud”.

Gabriela le manifestó su amor a su hija a través de las redes sociales y algunos famosos, como Gaby Díaz, Fabiola Véliz, Richard Barker, Tábata Gálvez y Vilma Sotomayor le enviaron mensajes de felicitación.