Marián Sabaté y Connie Garcés no se han peleado por ningún hombre...

La presentadora Marián Sabaté tenía previsto viajar a España para visitar a su familia aprovechando que no está en la TV, incluso había conversado con algunos amigos para considerar opciones laborales. Por ahora solo está dedicada a la venta de insumos médicos, pero "no será para siempre", dice.

Los planes de la rubia deberán esperar. "Tenía todo listo pero me salió un trabajo de dos meses con la productora ROMA TV (en sociedad con su amiga Rocío Dunn). El viaje a España, tarde o temprano se dará".

A Marián se la ha vinculado sentimentalmente con el empresario cuencano Fernando Mera (37), quien fue pareja de Connie Garcés, expanelista de ‘Intrusos’, espacio en el cual también trabajó la rubia.

“Él es solo mi socio en la productora ROMA TV, al igual que Rocío. Es un hombre que no es del medio farandulero, es un empresario, lo suyo son los negocios. Por ello no le gusta ser mencionado”, comenta Marián.

Además añade “tenemos dos proyectos. Aunque soy enamoradiza, no quiero amores por el resto del año”.

Mientras que la expanelista de ‘Intrusos’, Connie Garcés afirma: “Existe un rumor de que Marián y yo estamos distanciadas o peleadas porque no ven fotos nuestras en las redes sociales. Hemos vivido un período de cuarentena, no es el momento para estar en reuniones o compartiendo. Eso es todo. No me ha quitado ningún novio”.

El programa 'Intrusos' en el cual Connie y Marián eran compañeras. archivo

Connie (24) y Fernando Mera mantuvieron una relación de aproximadamente un año y medio. “Cuando estaba en RTS, él conoció a Marián. Salíamos a comer. Para la productora buscaban auspiciantes. A él le interesó participar pero como socio, incluso compró equipos. Nosotros estuvimos juntos hasta febrero”.

Connie y Marián compartieron en el espacio de ROMA TV, ‘Amigos de miércoles’.