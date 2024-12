Los 10 videos más virales del 2024 en Ecuador

El 2024 ha sido un año lleno de sorpresas y momentos virales en Ecuador, con contenido que ha arrasado en redes sociales. Desde tendencias musicales hasta reacciones espontáneas de famosos y ciudadanos, estos son algunos de los videos que no solo marcaron el año, sino que también dejaron huella en la cultura digital del país.

Elba González y su versión del Asoka Trend

La noche del viernes 7 de junio, Elba González, la influencer manabita, deslumbró a sus seguidores con una interpretación única del popular Asoka Trend en TikTok e Instagram.

Lo que comenzó como un simple trend se transformó en un homenaje a la diversidad cultural de Ecuador. En su video, la joven artista incluyó referencias tanto de la costa, como de la sierra y la amazonía, a través de canciones icónicas como Solo tú de Don Medardo y sus Players, y Yo nací aquí de Pamela Cortés y Juan Fernando Velasco.

La tía que "Vive la vida"



Uno de los trends más inesperados pero graciosos del año fue el que surgió en torno a la canción Vive la vida, que se hizo viral en TikTok gracias a las "tías" posando de manera exagerada y cómica en diversas situaciones cotidianas.

Todo comenzó cuando la usuaria @Allisonromero21 comenzó a imitar las poses características de las tías, con sombrero y un vestuario peculiar. Los usuarios no solo imitaban los gestos, sino que le ponían un toque humorístico, creando una serie de videos que se volvieron un fenómeno viral. La canción "Vive la vida" es Susi Díaz, una personalidad de la televisión peruana que fue congresista de la República en representación de Lima entre 1995 y 2000.

“Amores que matan: pum, pum, pum” de Lis Padilla



La peruana Lis Padilla se convirtió en un nombre conocido a nivel latinoamericano gracias a un simple video de baile que terminó siendo una sensación viral.

En su video original, Lis muestra su propia coreografía con una melodía pegajosa de fondo del dúo Andy & Lucas. El nombre real de la canción es Son de Amores, pero tras la viralización del video de Lis Padilla, la gente intenta encontrar el tema con escribiendo Amores, amores que matan.

Ñusta Picuasi y su versión de "Interstellar"



La cantante ecuatoriana Ñusta Picuasi, conocida por su impresionante capacidad vocal, se enfrentó a un reto que pocos artistas se atreverían a asumir: cantar todos los instrumentos de la banda sonora de Interstellar de Hans Zimmer.

La petición vino de un seguidor de TikTok que le sugirió hacer una versión de la famosa composición, pero con su estilo único. Ñusta, que siempre se ha destacado por su talento en armonización vocal, grabó cada instrumento por separado, utilizando técnicas como el whistle tone y la voz de cabeza. El resultado fue un video que no solo impresionó a sus seguidores, sino que se volvió viral debido a la complejidad del reto y la creatividad que demostró la cantante.

Daniel Noboa: "bicos jis nais"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también se vio envuelto en el mundo de las viralidades en 2024 cuando, durante una entrevista, respondió a las críticas del expresidente Rafael Correa de una forma totalmente inesperada.

En un tono irónico y con humor, Noboa citó una famosa frase en inglés de Correa: “because he is nice, because he is handsome, is something incredible”, que rápidamente fue reconocida por los internautas y convertida en meme debido a la pronunciación del exmandatario.

La frase se convirtió en una de las más buscadas en Google, y el “bicos jis nais” de Noboa dejó una marca en la historia de las viralidades ecuatorianas.

La Abuelita de la tienda

Un fenómeno que se apoderó de las redes sociales fue el de La abuelita de la tienda, un personaje que, sin saberlo, se convirtió en una de las estrellas más queridas de TikTok en Ecuador.

María Delia, quien atiende un pequeño negocio en Guayaquil, se viralizó gracias a sus expresiones y su forma particular de interactuar con sus clientes. Su vecino, el creador de contenido Pansito, la ayudó a grabar su primer video, pero no fue sino hasta su colaboración con la influencer Alebamaaa que su popularidad explotó.

La abuelita, con su mirada crítica y respuestas cortantes pero divertidas, conquistó a los usuarios, quienes comenzaron a imitar su estilo único. Hoy en día, es un personaje muy buscado, y hasta los influencers la buscan para hacer contenido juntos.

Waldokinc y su "Alto Troyanaje"

Una de las canciones que marcó el 2024 en Ecuador fue Alto Troyanaje del artista Waldokinc. Esta canción, que ya estaba ganando popularidad entre los jóvenes, alcanzó su mayor pico de viralidad cuando fue utilizada en el podcast Sorbito de Opinión.

Álex Vizuete y Viviana Salame, dos de los conductores del programa, comenzaron a tararear la canción en uno de sus episodios y hasta lo perrearon en más de una ocasión, lo que rápidamente llevó a miles de personas de esta nueva generación a buscarla en redes sociales.

La canción se convirtió en un himno entre los más jóvenes, y cuando el peleador ecuatoriano de la UFC, Michael Morales, la utilizó como entrada en su combate contra Neil Magny, la viralidad llegó a un nivel aún mayor.

Daniel Pintado y su "Siuuu" en los Juegos Olímpicos de París

El atleta ecuatoriano Daniel Pintado hizo historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 al ganar la medalla de oro en los 20 km de marcha, pero su victoria se convirtió en algo aún más memorable por su celebración.

Pintado, al cruzar la línea de meta, recordó a su hijo Nicolás, quien es fanático de Cristiano Ronaldo, y decidió imitar su icónica celebración “Siuuu”. Este momento, que no solo celebró su victoria personal, sino también el amor familiar y la influencia del fútbol en su vida, se convirtió en uno de los videos más virales del año.

Qué emoción tan grade! Daniel Pintado @danielpintado1 nos trae la medalla de oro en los 20 kms marcha. Felicitaciones por ese triunfo y gracias por esa felicidad para nuestro país 🇪🇨 Vamos Ecuador por más medallas. 💪🏻 #JuegosOlimpicosdeParis2024 pic.twitter.com/2DWmqAX1gb — Paola Vintimilla (@PaolaVintimilla) August 1, 2024

MrBeast en Quito

En octubre de 2024, el youtuber más famoso del mundo, MrBeast, sorprendió a todos sus seguidores ecuatorianos al confirmar su visita a Quito con un video en TikTok.

Los rumores sobre su llegada comenzaron a circular cuando algunos fans lo siguieron hasta su hotel, pero fue a través de sus redes sociales que MrBeast lo hizo oficial.

En su video, que muestra la impresionante vista de las montañas de Quito, aparece acompañado del tiktoker brasileño João Pedro Silva Coutinho, conocido como MC Menor JP. El video rápidamente se volvió viral, y las especulaciones sobre sus actividades en Ecuador se multiplicaron.

El desnudo de Katherin Queen sobre una tanqueta militar

El segundo fin de semana de julio, la modelo Katherin Queen protagonizó un incidente que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Mientras se encontraba en Manta, subió a una tanqueta militar, comenzó a bailar y, como parte de su performance, se quitó la parte superior del bikini.

El video fue grabado por otros presentes y rápidamente comenzó a circular en plataformas como TikTok e Instagram, desatando una ola de comentarios y opiniones divididas sobre el comportamiento en espacios públicos.

Estas acciones no solo violan las normativas internas de la institución militar, sino que también pueden dañar la imagen y el respeto de las Fuerzas Armadas. CORTESÍA

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!