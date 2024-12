No es Times Square, es Guayaquil: una valla LED evoca el icónico sitio neoyorquino

Una valla LED llama la atención de quienes transitan por la avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo, en el corazón comercial de Guayaquil, desde hace varios días. Está ubicado en la parte frontal del edificio San Francisco 300 y atrae todas las miradas. Tantas que ya es viral en Tiktok.

La mañana de este miércoles 11 de diciembre, Cecilia Duarte caminaba por la zona junto a sus dos hijos. Al notar la presencia de la valla detuvo su marcha y sacó su celular desde uno de los bolsillos de su pantalón para capturar fotos y videos.

"La pantalla parece como las que están en Nueva York. Está muy bonito y hace alusión a la Navidad", manifestó la ciudadana, al referirse a las imágenes que proyecta el led del personaje de Papá Noel sosteniendo la botella de un refresco. Durante al menos 30 minutos, fue el único clip que se presentaba en la valla.

La valla LED presenta clips con temática navideña. FREDDY RODRÍGUEZ

Y es que la instalación de la valla en esa zona del centro porteño ha generado diversas reacciones. En redes sociales como Tik Tok e Instagram, circulan videos en los que se hacen comparaciones con el Times Square Garden, en Nueva York, Estados Unidos, conocido mundialmente por sus inmensas pantallas, por las que a toda hora presentan clips de diversas temáticas: arte público, entretenimiento y eventos en vivo.

Volviendo a Guayaquil, Alejandra Castillo también se detuvo a tomar una foto de la valla LED este miércoles 11. Ella caminaba en la plaza Vicente Rocafuerte, junto a la iglesia San Francisco. "Me parece novedoso, no había visto este diseño en la ciudad. Parece sacado de Estados Unidos", comentó entre risas.

El urbanista Luis Alfonso Saltos, quien actualmente se desempeña como asesor en el Municipio de Guayaquil, señaló que con la instalación de esta valla LED "la 9 de Octubre se reinventa".

"9 de Octubre se reinventa, generando los elementos urbanos en pro de una peatonización progresiva generando un espacio público turístico renovado", expuso Saltos en su cuenta de X. En la actual administración municipal, él se desempeñó como titular de la Dirección de Planificación Urbana, Proyectos y Ordenamiento Territorial (Dupot).

9 de Octubre se reinventa, generando los elementos urbanos en pro de una peatonizacion progresiva generando un espacio público turístico renovado.



La aceptación de la ciudadanía se nota en redes.#CiudadDeTodos pic.twitter.com/QiQ5rYaUVS — Luis Alfonso Saltos (@alfonso_saltos) December 10, 2024

En la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal de Guayaquil, realizada el 6 de diciembre, se aprobó en segundo debate la ordenanza sustitutiva a la ordenanza que regula la publicidad exterior en el cantón.

La nueva normativa permite la instalación de vallas tridimensionales en propiedades privadas, además de eliminar restricciones en vías en las que no se podían implementar publicidad.

Además, respecto a las vallas de publicidad, se fijó un plazo de 30 días para que los propietarios de estructuras sin autorización inicien el trámite de regularización. "La tasa dependerá del tamaño y ubicación de la publicidad”, refirió el alcalde Aquiles Álvarez en su cuenta de X.

EXPRESO se contactó con el Municipio de Guayaquil para conocer información sobre los planes que existen en torno a la valla LED instalada en avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo. Se espera una respuesta de la institución.

¿Qué pasa en Tiktok?

Una valla LED instalada en Guayaquil se ha vuelto viral en TikTok, capturando la atención de miles de usuarios. La imagen de la valla, que evoca el icónico Times Square de Nueva York, ha generado un sinfín de videos donde los guayaquileños muestran la zona, mientras suena la famosa canción 'Empire State of Mind' de Alicia Keys. Los usuarios comparten el momento con entusiasmo, creando una conexión instantánea entre la ciudad ecuatoriana y la vibrante energía de la Gran Manzana.

El fenómeno ha sido un éxito rotundo en la plataforma, donde los videos muestran cómo la valla LED ilumina las calles de Guayaquil, acompañada de la letra de la canción: "In New York (ayy, ah-ha) / Concrete jungle, where dreams are made of." Los usuarios de TikTok no solo destacan la similitud con Times Square, sino que celebran la modernización de la ciudad.

En los comentarios, muchos usuarios se han divertido preguntándose si deberían llamar a la zona "New Guayaquil" o "Guayayork".

