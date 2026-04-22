¿Qué pasó con el caso de Aquiles Álvarez?: Varias semanas de silencio

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Contraste: Existe una marcada diferencia de ritmos en el sistema judicial; mientras el proceso principal contra el alcalde avanza lentamente y con fechas distantes, las investigaciones contra los jueces del tribunal de alzada, quienes revocaron su prisión preventiva, se desarrollan con rapidez.

El proceso judicial de Aquiles Álvarez Henriques atraviesa una etapa de escasa celeridad procesal que se extiende por varias semanas. Esta parsimonia administrativa resalta frente a la velocidad con la que las autoridades ejecutan indagaciones contra los jueces de la Corte Provincial que revocaron una de sus órdenes de prisión preventiva en el caso Goleada. Mientras la causa principal espera definiciones, la vigilancia sobre el tribunal de alzada suma nuevas diligencias de forma inmediata.

Presión sobre el Tribunal de Alzada

En contraste con el ritmo del proceso principal, las investigaciones hacia los magistrados que beneficiaron a Álvarez con medidas alternativas muestran una dinámica distinta. La celeridad en estas acciones busca determinar posibles irregularidades en el fallo que permitió al funcionario defenderse fuera de los centros de privación de libertad. Esta dualidad de velocidades genera cuestionamientos sobre la equidad en los tiempos que el sistema dedica a cada arista del caso.

Audiencia telemática en el horizonte

En el caso triple A, por una supuesta comercialización ilegal de combustibles, el Tribunal programó la audiencia para resolverun pedido de revisión de medidas cautelares recién para el 30 de mayo de 2026. Este diferimiento de dos meses prolonga el estado de inactividad dentro del expediente y mantiene en pausa las etapas determinantes del juicio. La diligencia ocurrirá mediante una diligencia a través de la plataforma Zoom. La judicatura enviará los enlaces de conexión a los correos electrónicos registrados solo cuando se aproxime la fecha de mayo. Hasta que llegue ese día, el caso permanece en silencio.