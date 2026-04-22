Digitalizar la salud en Ecuador no basta para solucionar los problemas en los hospitales. Sin una reforma de incentivos y control, no se eliminará la corrupción

Un sistema de salud puede estar perfectamente digitalizado y seguir fallando en lo esencial: falta de insumos, citas médicas que no llegan, atención irregular.Archivo Expreso

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En Ecuador cada crisis en el sistema de salud activa una respuesta cada vez más frecuente: automatizar, digitalizar, modernizar procesos. La promesa es clara: más tecnología, menos errores, mayor eficiencia. Pero la realidad es más incómoda. Digitalizar un sistema defectuoso no lo corrige, lo escala.

Un sistema puede estar perfectamente digitalizado y seguir fallando en lo esencial: falta de insumos, citas que no llegan, atención irregular. Porque el problema nunca fue únicamente de información, sino de responsabilidad y consecuencias.

Financiamiento según resultados

Los países que han logrado mejoras sostenidas en salud pública no comenzaron por la tecnología, sino por los incentivos. En Ruanda, por ejemplo, el financiamiento se vinculó directamente a resultados verificables: consultas efectivas, controles prenatales, vacunación. Si un centro cumple, recibe más recursos. Si no, pierde financiamiento. El sistema premia el funcionamiento real, no la simple existencia.

En Brasil, el sistema público Sistema Único de Saúde adoptó un modelo similar a nivel territorial, donde los recursos se asignan según cobertura y desempeño en atención primaria. El dinero sigue al resultado, no al discurso. Incluso en contextos con alta fragilidad institucional, como Etiopía, la prioridad fue más básica: controlar el flujo de medicamentos y hacer visibles los inventarios. Antes de digitalizar, cerraron los espacios más evidentes de corrupción.

La tecnología es solo una herramienta

La lección es clara: la tecnología es una herramienta, no una reforma. Sin incentivos correctos, sin auditoría real y sin consecuencias, cualquier sistema -analógico o digital- termina reflejando las mismas fallas. La diferencia es que ahora lo hace con una apariencia de modernidad.

El ciudadano no necesita una plataforma más. Necesita que cuando llegue a un hospital haya medicinas, atención oportuna y un sistema que funcione.

Seguir apostando exclusivamente por la digitalización sin corregir los incentivos es insistir en una ilusión de cambio.

Reformar no es automatizar, sino lograr que el sistema, finalmente, responda.