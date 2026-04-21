Comisión Nacional Anticorrupción exige cuentas a ministras de Salud y Energía: ¿qué más pide?

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El comunicado de la CNA abre nuevas preguntas sobre compras públicas.

Rodas detalla responsabilidades políticas y cuestiona investigaciones.

Las emergencias vuelven al centro del debate nacional.

La Comisión Nacional Anticorrupción difundió el 21 de abril un comunicado en la red social X que cuestiona la actuación de autoridades de Salud y Energía. El pronunciamiento advierte sobre la falta de acciones frente a denuncias relacionadas con compras públicas. El documento encendió el debate político y ciudadano. La organización pidió explicaciones urgentes a las autoridades.

En el comunicado se afirma: “La ministra encargada de salud no tuvo el menor interés por combatir la corrupción en la compra de insumos médicos y de medicinas”. El texto añade que se entregó información relevante sin resultados visibles. La organización sostiene que el país necesita respuestas claras. El mensaje se difundió como alerta pública.

El documento también señala: “La ministra de energía le debe respuestas al país en relación a la ‘chatarra’ adquirida a Progen y Austral”. Este pronunciamiento colocó el tema en el centro del debate nacional. La publicación fue replicada y comentada en redes sociales. El objetivo fue exigir transparencia y control político.

Rodas amplía las denuncias en entrevista con EXPRESO

Posteriormente, el coordinador Germán Rodas Chaves amplió el contenido del comunicado en una entrevista con EXPRESO. En el diálogo explicó las acciones que la organización considera necesarias. El dirigente habló de responsabilidades políticas y del rol de los organismos de control. También cuestionó la falta de avances en investigaciones.

Rodas sostuvo que debía existir rendición de cuentas institucional. “La ministra debió responsabilizarse políticamente y los organismos de control… debió llamarla a rendir cuenta”, afirmó. Para la organización, la Asamblea Nacional del Ecuador debió convocar a la autoridad. El planteamiento apunta a procesos de fiscalización.

El dirigente también criticó el trabajo de la Fiscalía General del Estado. “La fiscalía lo que ha hecho es encontrar un par de chivos expiatorios”, dijo. La declaración refleja inconformidad con el avance de las investigaciones. La organización insiste en que se profundicen las indagaciones.

Denuncias sobre proveedores del sistema de salud

La organización asegura que entregó información sobre proveedores incumplidos al Ministerio de Salud Pública. Según Rodas, no existieron reuniones formales con la ministra encargada. El reclamo apunta a la continuidad de prácticas cuestionadas. También se menciona un historial de relaciones de poder.

El coordinador describió dificultades para concretar encuentros oficiales. “Desde que en el fondo nunca hubo reunión ni con los asesores, menos con la ministra encargada”, indicó. Según explicó, los contactos eran informales y de última hora. Esto impidió avanzar en soluciones concretas.

Rodas añadió que la centralización de compras no frenó los problemas denunciados. Asegura que proveedores señalados siguen participando en adquisiciones hospitalarias. La organización afirma haber presentado denuncias ante la Fiscalía. El objetivo era frenar las irregularidades.

Advertencias tras las emergencias recientes

La Comisión adelantó que vigilará la gestión de los nuevos ministros. El propósito es que se corrijan prácticas cuestionadas en ambas carteras. La organización mantendrá seguimiento a procesos internos y compras públicas. La vigilancia continuará como parte de su labor cívica.

Rodas pidió cambios inmediatos dentro de las instituciones. “Que los nuevos ministros pongan orden en casa adentro”, afirmó. También insistió en la necesidad de perseguir los vicios detectados. El llamado busca evitar la repetición de irregularidades.

Finalmente, vinculó las denuncias con el contexto de crisis nacional. “El país ya no soporta más que… las emergencias hayan sido aprovechadas para favorecer actos colusorios”. La advertencia resume la preocupación por el uso de situaciones críticas. La organización asegura que seguirá atenta a las decisiones oficiales.